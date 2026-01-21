Aaj Ka Rashifal: रामलला प्रतिष्ठा दिवस पर बना विशेष योग: मेष से मीन तक, किसके लिए खुलेंगे उन्नति के द्वार?

मेष राशि : आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आपका धन यदि कही फंसा हुआ था, तो आप उसकी वसूली कर सकते हैं। आप अपने किसी मित्र की मदद के लिए आगे आएंगे और आपको अच्छे कामों के लिए कोई पुरस्कार भी मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी दी गई सलाह बॉस को पसंद आएगी और आपके मनपसंद काम मिलने से आपका मन काफी खुश रहेगा। आप अपने पिताजी को यदि काम को लेकर कोई सलाह देंगे, तो वह आपके लिए बेहतर रहने वाले हैं। आप अपने घर का काम भी शुरू कर सकते हैं।