21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

Aaj Ka Rashifal: रामलला प्रतिष्ठा दिवस पर बना विशेष योग: मेष से मीन तक, किसके लिए खुलेंगे उन्नति के द्वार?

आज का राशिफल 22 जनवरी 2026 : आज 22 जनवरी 2026 से माघ मास का 19वां दिन है। आज गुरूवार का दिन है। इस दिन सूर्य देव मकर राशि में रहेंगे। वहीं चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे। आज गणेश जयंती, रामलला प्रतिष्ठा दिवस और गौरीगणेश चतुर्थी है। वार के हिसाब से आप गुरूवार का व्रत रख सकते हैं, जो भगवान विष्णु को समर्पित होता है।

5 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Anish Vyas

Jan 21, 2026

Horoscope Today 22 January 2026

Horoscope Today 22 January 2026 : रामलला प्रतिष्ठा दिवस राशिफल (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

मेष राशि : आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आपका धन यदि कही फंसा हुआ था, तो आप उसकी वसूली कर सकते हैं। आप अपने किसी मित्र की मदद के लिए आगे आएंगे और आपको अच्छे कामों के लिए कोई पुरस्कार भी मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी दी गई सलाह बॉस को पसंद आएगी और आपके मनपसंद काम मिलने से आपका मन काफी खुश रहेगा। आप अपने पिताजी को यदि काम को लेकर कोई सलाह देंगे, तो वह आपके लिए बेहतर रहने वाले हैं। आप अपने घर का काम भी शुरू कर सकते हैं।

वृषभ राशि : आज आप अपने व्यवसाय में कुछ नए प्रयोग कर सकते हैं। आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन उनसे आप घबराएंगे नहीं और संतान को कहीं पढ़ाई के लिए बाहर भी भेज सकते हैं। आपको नौकरी में अपने बॉस से तालमेल बनाकर चलना होगा, नहीं तो वह आपके प्रमोशन पर रोक लगा सकते हैं। आप कोई बात बहुत ही सोच समझकर बोले, नहीं तो आपकी बात बुरी लगने से आपके दोस्त नाराज हो सकते हैं। आपका किसी बात को लेकर परेशान रहेंगे।

मिथुन राशि : आज आप अपने लंबे समय से रुके हुए कामों को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे और आप अपनी आय को बढ़ाएंगे। अच्छे खान-पान का आनंद लेंगे, क्योंकि आप अपनी संतान को कोई जिम्मेदारी दे सकते हैं। संपत्ति को लेकर कोई वाद-विवाद खड़ा हो सकता है। आप सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़कर अच्छा नाम कमाएंगे। आपको कुछ सम्मान की प्राप्ति भी हो सकती है। आप अपने किसी मित्र के लिए कुछ धन का इंतजाम भी कर सकते हैं।

कर्क राशि : आज का दिन आपके लिए उन्नति की राह पर आगे बढ़ने के लिए रहेगा। कारोबार में आपको अच्छी सफलता हासिल होगी। रोजगार को लेकर परेशान चल रहे लोगों को किसी अच्छी जगह से बुलावा आ सकता है। आपके परिवार में किसी शुभ और मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होने से माहौल खुशनुमा रहेगा। पार्टनरशिप में कोई बड़ी डील फाइनल होगी, जिससे आपको कहीं बाहर भी जाना पड़ सकता है। आप अपने रहन-सहन के स्तर में सुधार लाएं और किसी की कहीसुनी बातों पर भरोसा ना करें।

सिंह राशि : आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आपके कुछ नए प्रयास रंग लाएंगे। आपको किसी जरूरी काम को लेकर यात्रा पर जाना पड़ सकता है। संतान की फरमाइश पर आप कहीं घूमाने-फिराने लेकर जा सकते हैं। आपको यदि किसी काम को लेकर टेंशन है, तो उसके लिए आप अपने परिवार में वरिष्ठ सदस्यों से बातचीत अवश्य करें। बिजनेस में आपको मन मुताबिक लाभ मिलेगा, जिससे आपको खुशी होगी। सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी।

कन्या राशि : आज आपको अपनी कमियों को दूर करके आगे बढ़ाना होगा। भाई- बहनों का आपको पूरा साथ मिलेगा, लेकिन आपकी बेवजह की आदत आपकी टेंशन को बढ़ाएगी। आपको अपनी माताजी की सेहत को लेकर सावधान रहना होगा। आपका कोई काम पूरा होते-होते रह सकता है। आप किसी जोखिम भरे काम में हाथ ना डालें, नहीं तो आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं। घूमने-फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है।

तुला राशि : आज आपके खर्च आपके सिरदर्द बन सकते हैं, लेकिन आपको अपनी सेहत को लेकर भी थोड़ा एतियात बरतनी होंगी। आपको किसी काम को लेकर योजना बनाकर चलना होगा। आपका कोई पुराना लेन देन चुकता होगा। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आपको अपने किसी सहयोगी की कोई बात बुरी लगने से आपका मन परेशान रहेगा। सेल्स व मार्केटिंग से जुड़े लोगों की कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती हैं।

वृश्चिक राशि : आज आपके मन में प्रेम और सहयोग की भावना बनी रहेगी, लेकिन आप किसी अजनबी पर भरोसा ना करें। यदि आपने किसी दूसरे को बिना मांगे सलाह दी, तो वह बाद में आपके लिए समस्या बन सकती है। आपकी दान-पुण्य के कार्यो में काफी रुचि रहेगी और आपके कुछ नए प्रयास रंग लाएंगे। आर्थिक मामलों पर आप पूरा ध्यान देंगे। यदि आपने किसी सरकारी योजना में निवेश किया था, तो उसमें भी आपको अच्छा लाभ मिल सकता है।

मकर राशि : आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। आप बुद्धि और विवेक से निर्णय लेकर लोगों को हैरान करेंगे। आपकी कूटनीति से आपके शत्रु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप अपने बिजनेस में कुछ नयी योजनाओं को लेकर अपने पार्टनर से बातचीत कर सकते हैं। संपत्ति को लेकर कोई विवाद आपकी टेंशनों को बढ़ाएगा, लेकिन आपको अपने पिताजी की सलाह पर चलना बेहतर रहेगा। आपकी किसी बात से जीवनसाथी आपसे नाराज हो सकते हैं। यदि ऐसा हो, तो आप उन्हे मनाने की पूरी कोशिश करें।

कुंभ राशि : आज का दिन आपके लिए सुख-सुविधाओं में वृद्धि लेकर आने वाला है। आपको किसी काम की वजह से ऑफिस से जल्दी आना पड़ सकता है। आपको किसी भी परिस्थिति में भी धैर्य बनाए रखना होगा आप अपने किसी सहयोगी से काम को लेकर कोई सलाह दे सकते हैं। आपको अपने परिवार के सदस्यों की जरूरतों पर पूरा ध्यान देना होगा। आज आपकी संतान आपसे किसी काम को लेकर परमिशन मांग सकता है।

मीन राशि : आज का दिन आपके लिए उलझनों से भरा रहने वाला है। आपके ऊपर काम का दबाव अधिक रहने से आप परेशान रहेंगे। आपको किसी जरूरी काम को लेकर यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आप किसी काम के लिए माता-पिता से आशीर्वाद लेकर जाए, तो बेहतर रहेगा। आज आपकी कोई मन की इच्छा पूरी हो सकती है। राजनीति में कार्यरत लोगों को किसी बड़े पद की प्राप्ति होने से उनका मन खुश रहेगा, लेकिन इसके साथ-साथ उनके कुछ विरोधी भी उन्हें परेशान करने की कोशिश करेंगे।

धनु राशि : आज का दिन आपके लिए समस्याओं से भरा रहने वाला है। आपको अपनी सेहत पर पूरा ध्यान देना होगा। आपको किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने का मौका मिले, तो अवश्य करें। कार्यक्षेत्र में आपको अधिकारियों का पूरा सपोर्ट मिलेगा। आप अपनी आय को बढ़ाने के सोर्सो पर पूरा ध्यान देंगे। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे। आपका कोई मित्र लंबे समय बाद आपसे मेल मुलाकात करने आ सकता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

dailyhoroscope

राशिफल 2026

Updated on:

21 Jan 2026 05:34 pm

Published on:

21 Jan 2026 05:32 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Photos / Aaj Ka Rashifal: रामलला प्रतिष्ठा दिवस पर बना विशेष योग: मेष से मीन तक, किसके लिए खुलेंगे उन्नति के द्वार?

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

Guru Margi 2026: मार्च के महीने में गुरु ग्रह बदलेंगे अपनी चाल, इन राशियों को करेंगे मालामाल

Guru Margi 2026
धर्म/ज्योतिष

Today Tarot Card Reading: मेष , मिथुन, कर्क सहित इन 5 राशियों के लिए गुडलक लेकर’आ रहा है गुरुवार का दिन, पढ़ें आज का टैरो राशिफल

Today Tarot Card Reading
राशिफल

Gemstone: सूर्य को मजबूत करने के लिए कौन सा रत्न धारण करें? जानिए नियम और लाभ

Gemstone
धर्म/ज्योतिष

Numerology: सच्चे प्यार के लिए तरस जाते हैं इस मूलांक के जातक, बार- बार टूट जाता है दिल

Numerology
धर्म/ज्योतिष

Aaj Ka Rashifal: बुधवार का राशिफल: गणेश जी कृपा से चमकेगा भाग्य, 10 राशियों पर धनवर्षा के योग

Aaj Ka Rashifal
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.