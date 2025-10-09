Karwa Chauth 2025: जयपुर के बाजारों में करवों की बहार, तस्वीरों में देखें त्योहार की चहल-पहल

करवा चौथ पर वृष राशि पर उच्च का चन्द्रमा भी रहेगा। इस साल जयपुर में चौथ पर रात को 8.23 मिनट पर चन्द्रोदय होगा।कई जगहों पर विभिन्न सामाजिक संस्थाओं की ओर से सामूहिक रूप से करवा चौथ मनाई जाएगी। साथ ही कई स्थानों पर चौथ का उद्यापन भी किया जाएगा।