Navratri 2025: चलो बुलावा आया है…जयपुर में सजा माता वैष्णो देवी का दरबार, तस्वीरों में करें कटरा जैसा अनुभव

इस बार 40 फीट ऊंचा कृत्रिम पर्वत तैयार करने की योजना थी, लेकिन प्रशासन से परमिशन नहीं मिलने पर 20 फीट ऊंचा कृत्रिम पर्वत तैयार किया गया है। दिव्यांग और बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिए बनाए गए विशेष मार्ग से सीधे दर्शन कराने की व्यवस्था की गई है।