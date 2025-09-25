Patrika LogoSwitch to English

जशपुर

CG Tourism: जशपुर का नया पर्यटन स्थल दनगरी घाट, विकास को मिलेगी नई रफ्तार, देखें तस्वीरें

CG Tourism: प्रकृति प्रेमियों और रोमांच चाहने वालो के लिए एक मनमोहक सांस्कृतिक यात्रा आपको सब कुछ प्रदान करता है। प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग होने के अलावा, जशपुर एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भी घर है।

जशपुर

Love Sonkar

Sep 25, 2025

CG Tourism: जशपुर का नया पर्यटन स्थल दनगरी घाट, विकास को मिलेगी नई रफ्तार, देखें तस्वीरें

जशपुर जिले के बगीचा विकासखंड स्थित ग्राम पोड़ीखुर्द से ग्राम सुलेशा के बीच दनगरी घाट तक सुगम यातायात के लिए 13.60 किमी सड़क निर्माण के लिए 18 करोड 37 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई हैं।

CG Tourism: जशपुर का नया पर्यटन स्थल दनगरी घाट, विकास को मिलेगी नई रफ्तार, देखें तस्वीरें

घने जंगलों, कल-कल बहते झरनों, पहाड़ी नदियां, ऊँचे पहाड़ों और पठारों से घिरा जशपुर प्राकृतिक खूबसूरती का अद्वितीय खजाना है।

CG Tourism: जशपुर का नया पर्यटन स्थल दनगरी घाट, विकास को मिलेगी नई रफ्तार, देखें तस्वीरें

पर्यटकों के लिए सहज आकर्षित करने वाले इन खूबसूरत पर्यटन स्थलों को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर विकसित किया जा रहा है।

CG Tourism: जशपुर का नया पर्यटन स्थल दनगरी घाट, विकास को मिलेगी नई रफ्तार, देखें तस्वीरें

जशपुर मुख्यालय से लगभग 88 किमी दूर घने जंगलों में स्थित यह झरना ऊँची चट्टानों से तीन-चार धाराओं में गिरता है।

CG Tourism: जशपुर का नया पर्यटन स्थल दनगरी घाट, विकास को मिलेगी नई रफ्तार, देखें तस्वीरें

शांत, मनोहारी और रोमांच से भरपूर यह स्थान प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं।

Updated on:

25 Sept 2025 05:12 pm

Published on:

25 Sept 2025 05:11 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jashpur / Photos / CG Tourism: जशपुर का नया पर्यटन स्थल दनगरी घाट, विकास को मिलेगी नई रफ्तार, देखें तस्वीरें

