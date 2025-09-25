CG Tourism: जशपुर का नया पर्यटन स्थल दनगरी घाट, विकास को मिलेगी नई रफ्तार, देखें तस्वीरें

जशपुर जिले के बगीचा विकासखंड स्थित ग्राम पोड़ीखुर्द से ग्राम सुलेशा के बीच दनगरी घाट तक सुगम यातायात के लिए 13.60 किमी सड़क निर्माण के लिए 18 करोड 37 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई हैं।