CG Tourism: नया पर्यटन केंद्र बनकर उभर रहा ‘धारपारूम’…. झरने, गुफाएं, शैलचित्र और व्यू प्वॉइंट ने बढ़ाई सैलानियों की भीड़, देखें तस्वीरें

CG Tourism: गौरतलब है कि हाल ही में कुछ मीडिया प्रतिनिधियों द्वारा इस क्षेत्र का भ्रमण कर इसके दृश्य सोशल मीडिया पर साझा किए गए, जिसके बाद यहां पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। सैलानियों का मानना है कि धारपारूम को केशकाल के टाटामारी से भी बड़ा हिल प्लेस के रूप में विकसित किया जा सकता है।