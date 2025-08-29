Patrika LogoSwitch to English

कांकेर

CG Tourism: नया पर्यटन केंद्र बनकर उभर रहा ‘धारपारूम’…. झरने, गुफाएं, शैलचित्र और व्यू प्वॉइंट ने बढ़ाई सैलानियों की भीड़, देखें तस्वीरें

CG Tourism: प्राकृतिक सौंदर्य और नैसर्गिक खूबसूरती से परिपूर्ण कांकेर जिले में पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं विद्यमान हैं। जिले की पहाड़ियों और वनों के बीच अनेक ऐसे स्थान स्थित हैं, जो अपनी अनूठी प्राकृतिक विशेषताओं से सैलानियों को आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं।

कांकेर

Khyati Parihar

Aug 29, 2025

‘धारपारूम’ (फोटो सोर्स- DPR)

CG Tourism: प्राकृतिक सौंदर्य और नैसर्गिक खूबसूरती से परिपूर्ण कांकेर जिले में पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं विद्यमान हैं। जिले की पहाड़ियों और वनों के बीच अनेक ऐसे स्थान स्थित हैं, जो अपनी अनूठी प्राकृतिक विशेषताओं से सैलानियों को आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं।

‘धारपारूम’ (फोटो सोर्स- DPR)

CG Tourism: इन्हीं स्थलों में से एक नया पर्यटन स्थल ‘धारपारूम’ है, जो अपनी मनोरम घाटियों, व्यू प्वॉइंट, प्राकृतिक झरने और गुफाओं के कारण पर्यटकों की पहली पसंद बनता जा रहा है।

‘धारपारूम’ (फोटो सोर्स- DPR)

CG Tourism: कांकेर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत पीढ़ापाल के समीप स्थित धारपारूम, जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पहाड़ियों से घिरा यह क्षेत्र प्राकृतिक छटा से परिपूर्ण है।

‘धारपारूम’ (फोटो सोर्स- DPR)

CG Tourism: यहां घाटीनुमा संरचना के साथ-साथ प्राकृतिक झरना, गुफा तथा पुरातात्विक महत्व के शैलचित्र भी देखने को मिलते हैं। वर्तमान में इस स्थल का संचालन एवं प्रबंधन सामुदायिक स्तर पर ग्रामीणों द्वारा किया जा रहा है। ग्रामीणों की सहभागिता से यहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं।

‘धारपारूम’ (फोटो सोर्स- DPR)

CG Tourism: कलेक्टर निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हरेश मंडावी ने धारपारूम क्षेत्र का अवलोकन करने के बाद इसे नवीन पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने की दिशा में पहल करने की बात कही है। उन्होंने ग्रामीणों से चर्चा कर क्षेत्र की पृष्ठभूमि एवं ऐतिहासिक महत्व की जानकारी भी प्राप्त की।

‘धारपारूम’ (फोटो सोर्स- DPR)

CG Tourism: गौरतलब है कि हाल ही में कुछ मीडिया प्रतिनिधियों द्वारा इस क्षेत्र का भ्रमण कर इसके दृश्य सोशल मीडिया पर साझा किए गए, जिसके बाद यहां पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। सैलानियों का मानना है कि धारपारूम को केशकाल के टाटामारी से भी बड़ा हिल प्लेस के रूप में विकसित किया जा सकता है।

‘धारपारूम’ (फोटो सोर्स- DPR)

CG Tourism: धारपारूम का प्राकृतिक वैभव और इसकी अनुपम भौगोलिक संरचना इसे कांकेर जिले का उभरता हुआ पर्यटन स्थल बना रही है। प्रशासनिक सहयोग और ग्रामीणों की भागीदारी से यह क्षेत्र निकट भविष्य में जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों में अपनी विशिष्ट पहचान बनायेगा।

Published on:

29 Aug 2025 08:26 am

Hindi News / Chhattisgarh / Kanker / CG Tourism: नया पर्यटन केंद्र बनकर उभर रहा 'धारपारूम'…. झरने, गुफाएं, शैलचित्र और व्यू प्वॉइंट ने बढ़ाई सैलानियों की भीड़, देखें तस्वीरें

कांकेर

छत्तीसगढ़

किसानों के लिए एग्रीस्टेक पोर्टल पर 30 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन, बिना पंजीयन नहीं मिलेगा योजनाओं का लाभ

एग्रीस्टेक पर अब रजिस्ट्रेशन 30 तक (Photo source- Patrika)
कांकेर

CG News: पढ़ेगा कांकेर तो बढ़ेगा कांकेर… 471 लाख की लागत से बनेगी नालंदा लाइब्रेरी, डिप्टी CM ने किया भूमिपूजन

471 लाख की लागत से बनेगी नालंदा लाइब्रेरी (Photo source- Patrika)
कांकेर

CG News: नकली खाद बेचने का आरोप, भीड़ ने घेरा दुकान, फोन पर दी धमकी…

कांकेर

CG News: धान चोरी का बड़ा खुलासा, 4 आरोपियों से 9.66 लाख का सामान बरामद

ट्रक समेत 305 बोरी धान चोरी (Photo source- Patrika)
कांकेर

CG News: डिप्टी CM और मंत्रियों के मुखौटे लगाकर हड़ताली बोले- वादा खिलाफी मत करो

संविदा स्वास्थ्यकर्मी भी आंदोलन में शामिल (Photo source- Patrika)
कांकेर
