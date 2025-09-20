CG News: कॉलेज में छात्रों को सिखाई गई सांपों की पहचान और बचाव के तरीके, जानें

CG News: कार्यशाला का आयोजन – शासकीय गुण्डाधुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सर्प दंश पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
विशेषज्ञ वक्ता – वनस्पति शास्त्र प्राध्यापक शशिभूषण कन्नौजे और प्राणी शास्त्र प्राध्यापक शोभाराम यादव ने छात्र-छात्राओं को जानकारी दी।
खतरनाक पुराने उपाय – कटाई, चूसना या झाड़-फूंक जैसे पारंपरिक उपाय खतरनाक बताए गए और इनसे बचने की सलाह दी गई।
जीवन बचाने का सही तरीका – वक्ताओं ने बताया कि सांपों की सही पहचान और समय पर एंटीवेनम उपलब्ध कराना ही सबसे प्रभावी समाधान है।
सर्प दंश की समस्या – बरसात के मौसम में कोंडागांव व आसपास के गांवों में सर्प दंश की घटनाएँ बढ़ रही हैं, जो समय पर उपचार न मिलने पर जानलेवा हो सकती हैं।
CG News: बचाव के उपाय – झाड़ियों की सफाई, चूहों को घरों से दूर रखना, रात में टॉर्च का उपयोग और स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई।
