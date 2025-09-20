Patrika LogoSwitch to English

कोंडागांव

CG News: कॉलेज में छात्रों को सिखाई गई सांपों की पहचान और बचाव के तरीके, जानें

CG News: कोबरा एवं करैत सर्प की अधिकता है जिसमें जो विष होता है वो न्यूरोटॉक्सिक होता है यह भी स्पष्ट किया कि लोगों को अफवाहों से बचना चाहिए, जैसे कि नागमणि या नाग का बदला जैसी मिथ्या मान्यताएँ समाज में फैलाई जाती हैं, जबकि इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है।

कोंडागांव

Laxmi Vishwakarma

Sep 20, 2025

CG News

CG News: कार्यशाला का आयोजन – शासकीय गुण्डाधुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सर्प दंश पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

CG News

विशेषज्ञ वक्ता – वनस्पति शास्त्र प्राध्यापक शशिभूषण कन्नौजे और प्राणी शास्त्र प्राध्यापक शोभाराम यादव ने छात्र-छात्राओं को जानकारी दी।

CG News

खतरनाक पुराने उपाय – कटाई, चूसना या झाड़-फूंक जैसे पारंपरिक उपाय खतरनाक बताए गए और इनसे बचने की सलाह दी गई।

CG News

जीवन बचाने का सही तरीका – वक्ताओं ने बताया कि सांपों की सही पहचान और समय पर एंटीवेनम उपलब्ध कराना ही सबसे प्रभावी समाधान है।

CG News

सर्प दंश की समस्या – बरसात के मौसम में कोंडागांव व आसपास के गांवों में सर्प दंश की घटनाएँ बढ़ रही हैं, जो समय पर उपचार न मिलने पर जानलेवा हो सकती हैं।

CG News

CG News: बचाव के उपाय – झाड़ियों की सफाई, चूहों को घरों से दूर रखना, रात में टॉर्च का उपयोग और स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई।

Updated on:

20 Sept 2025 02:40 pm

Published on:

20 Sept 2025 02:32 pm

CG News: कॉलेज में छात्रों को सिखाई गई सांपों की पहचान और बचाव के तरीके, जानें

