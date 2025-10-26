भोपाल आज ब्रहम शक्ति अक्टूबर क्लब द्वारा “आइकॉनिक बनारसी साड़ीज़ उत्सव – रैम्प वॉक” का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सभी ब्रहम शक्ति की महिलाओं ने विभिन्न बनारसी परिधानों और बुनाइयों — जैसे जामदानी, तन्चोई, कटान और जरी वाले बनारसी साड़ियों — में सुसज्जित होकर भाग लिया।
Hindi News / News Bulletin / Photos / भोपाल आज ब्रहम शक्ति अक्टूबर क्लब द्वारा “आइकॉनिक बनारसी साड़ीज़ उत्सव – रैम्प वॉक” का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सभी ब्रहम शक्ति की महिलाओं ने विभिन्न बनारसी परिधानों और बुनाइयों — जैसे जामदानी, तन्चोई, कटान और जरी वाले बनारसी साड़ियों — में सुसज्जित होकर भाग लिया।