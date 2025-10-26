Patrika LogoSwitch to English

भोपाल आज ब्रहम शक्ति अक्टूबर क्लब द्वारा “आइकॉनिक बनारसी साड़ीज़ उत्सव – रैम्प वॉक” का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सभी ब्रहम शक्ति की महिलाओं ने विभिन्न बनारसी परिधानों और बुनाइयों — जैसे जामदानी, तन्चोई, कटान और जरी वाले बनारसी साड़ियों — में सुसज्जित होकर भाग लिया।

भोपाल

subhash bile

Oct 26, 2025

Womans Party

Womans Party

Womans Party

Womans Party

Womans Party

Womans Party

Updated on:

26 Oct 2025 01:18 pm

Published on:

26 Oct 2025 01:09 pm

