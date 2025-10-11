Patrika LogoSwitch to English

भोपाल @”उत्सव 2.O” का आयोजन किया गया । जिसमें भोपाल की 250 महिलाएँ शामिल हुई . ये शहर का अब तक का सबसे बड़ा ऐसा मिलन समारोह रहा जिसमें बहुत गणमान्य महिलाऐं शामिल हैं,influencers, models, डाक्टर, इंजीनियर, business वुमन, राजनीतिज्ञ आदि । फोटो सुभाष ठाकुर

भोपाल

Oct 11, 2025

11 Oct 2025 03:10 pm

