भोपाल @”उत्सव 2.O” का आयोजन किया गया । जिसमें भोपाल की 250 महिलाएँ शामिल हुई . ये शहर का अब तक का सबसे बड़ा ऐसा मिलन समारोह रहा जिसमें बहुत गणमान्य महिलाऐं शामिल हैं,influencers, models, डाक्टर, इंजीनियर, business वुमन, राजनीतिज्ञ आदि । फोटो सुभाष ठाकुर
Hindi News / News Bulletin / Photos /