मंगल पाठ से श्री अग्रसेन जयंती समारोह शुरू
श्री अग्रसेन जयंती समारोह के तहत अग्रवाल महिला मंडल के कार्यक्रमों का आगाज बुधवार को मंगल पाठ से हुआ।
समारोह में 14 सितंबर को फैंसी ड्रेस व अग्रमेला,
कलश यात्रा का भी आयोजन होगा
16 को गौ सेवा व पौधरोपण, 19 को डांउयिा तथा 22 सितंबर को रंगोली, कलश व आरती सजाओ प्रतियोगिता होगी
