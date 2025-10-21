CG Weather Alert: फिर अगले 5 दिन बारिश! छत्तीसगढ़ के आसमान में फिर मंडराएंगे बादल, IMD ने की ये नई भविष्यवाणी

CG Weather Update: दक्षिणी अंडमान सागर और दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है, जो औसत समुद्र तल से लगभग 1.5 किमी ऊंचाई तक फैला हुआ है। इसके प्रभाव से 21 अक्टूबर के आसपास दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना जताई गई है।