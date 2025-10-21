Patrika LogoSwitch to English

CG Weather Alert: फिर अगले 5 दिन बारिश! छत्तीसगढ़ के आसमान में फिर मंडराएंगे बादल, IMD ने की ये नई भविष्यवाणी

3 min read

रायपुर

image

Khyati Parihar

Oct 21, 2025

मौसम (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG Weather Update: प्रदेश के कुछ इलाकों में मानसून के लौटने के बाद फिर से बादल बरस रहे हैं। मौसम विभाग की मानें, तो प्रदेश में आने वाले दिनों में फिर से एक बार मौसम करवट लेने वाला है. जिसके चलते छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में फिर से बारिश होने की संभावना जताई जा रही है।

मौसम (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG Weather Update: प्रदेश में आज यानी 21 अक्टूबर को हल्की से मध्यम बारिश के साथ मेघगर्जन की गतिविधि देखने को मिल सकती है। वहीं, अगले पांच दिनों तक न्यूनतम तापमान में किसी विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। यानी फिलहाल प्रदेश में ठंड का असर मामूली ही रहेगा।

मौसम (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG Weather Update: मौसम विभाग ने मंगलवार को मध्य और दक्षिणी इलाके में बारिश और बादल गरजने की संभावना जताई है। साथ ही अगले पांच दिनों तक रात के तापमान में कोई विशेष परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, जिससे ठंड का असर सामान्य रहेगा।

मौसम (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG Weather Update: दक्षिणी अंडमान सागर और दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है, जो औसत समुद्र तल से लगभग 1.5 किमी ऊंचाई तक फैला हुआ है। इसके प्रभाव से 21 अक्टूबर के आसपास दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना जताई गई है।

मौसम (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG Weather Update: यह सिस्टम धीरे-धीरे पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा और अगले 48 घंटों में एक अवदाब में परिवर्तित हो सकता है, जिससे आने वाले दिनों में प्रदेश में फिर से बारिश का दौर देखने को मिलेगा।

मौसम (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG Weather Update: बंगाल की खाड़ी में बने निम्नदाब का असर छत्तीसगढ़ पर भी पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। प्रदेश में एक-दो स्थानों पर मेघगर्जन के साथ वज्रपात होने की संभावना है।

मौसम (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG Weather Update: बात करें राजधानी रायपुर की तो मौसम विभाग ने आज आकाश आंशिक रूप से मेघमय रहने की संभावना जताई है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।

Published on:

21 Oct 2025 10:04 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Photos / CG Weather Alert: फिर अगले 5 दिन बारिश! छत्तीसगढ़ के आसमान में फिर मंडराएंगे बादल, IMD ने की ये नई भविष्यवाणी

