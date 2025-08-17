Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CG Weather Update: बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम एक्टिव! इस दिन से भारी बारिश की संभावना, देखें

CG Weather Update: मौसम विभाग की ताजा जानकारी ने उम्मीद जगाई है। कल यानी 18 अगस्त को बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब का क्षेत्र बनने के आसार हैं, जिसके प्रभाव से अगले तीन-चार दिनों तक झमाझम बारिश हो सकती है।

रायपुर

Khyati Parihar

Aug 17, 2025

Getty Images

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से हो रही हल्की बारिश के बाद भी लोगों को उमस से राहत नहीं मिल पाई है। प्रदेश में अभी मानसून की स्थिति कमजोर रहने की संभावना जताई गई है।

Getty Images

CG Weather Update: मौसम विभाग का अनुमन है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर प्रदेश में झमाझम बारिश हो सकती है। आज कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बादल गरजने-चमकने की गतिविधि हो सकती है।

Getty Images

CG Weather Update: मौसम विभाग की ताजा जानकारी ने उम्मीद जगाई है। कल यानी 18 अगस्त को बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब का क्षेत्र बनने के आसार हैं, जिसके प्रभाव से अगले तीन-चार दिनों तक झमाझम बारिश हो सकती है। मुख्य तौर पर प्रभाव दक्षिण छत्तीसगढ़ में दिख सकता है।

patrika

CG Weather Update: बात करें राजधानी रायपुर की तो यहां आज बादल छाए रह सकता है। वहीं बारिश और बादल गरजने की संभावना बनी हुई है। इस दौरान तापमान 25 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।

Getty Images

CG Weather Update: पिछले 24 घंटों में, सभी संभागों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई, जबकि बस्तर संभाग में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हुई। प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान दुर्ग में 33.8 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।

patrika

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में 1 जून से अब तक 713.2 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है। बलरामपुर जिले में सर्वाधिक 1140.5 मि.मी. वर्षा रिकार्ड की गई है। बेमेतरा जिले में सबसे कम 367.2 मि.मी. वर्षा दर्ज हुई है।

Published on:

17 Aug 2025 09:11 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Weather Update: बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम एक्टिव! इस दिन से भारी बारिश की संभावना, देखें

