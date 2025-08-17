CG Weather Update: बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम एक्टिव! इस दिन से भारी बारिश की संभावना, देखें

CG Weather Update: मौसम विभाग की ताजा जानकारी ने उम्मीद जगाई है। कल यानी 18 अगस्त को बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब का क्षेत्र बनने के आसार हैं, जिसके प्रभाव से अगले तीन-चार दिनों तक झमाझम बारिश हो सकती है। मुख्य तौर पर प्रभाव दक्षिण छत्तीसगढ़ में दिख सकता है।