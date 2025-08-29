Chakradhar Festival 2025: शास्त्रीय नृत्य और गायन की मनमोहक प्रस्तुतियों से सजी संध्या, देखें तस्वीरें…

Chakradhar Festival 2025: चक्रधर समारोह में शास्त्रीय गायन, भारतनाट्यम, कथक, ओडिसी और लोकगायन की विविध छटा बिखरी। दिल्ली से आए प्रख्यात शास्त्रीय गायक पंडित उदय कुमार मल्लिक ने दरभंगा घराने की परंपरा से जुड़ी ध्रुपद शैली का अनुपम गायन प्रस्तुत कर श्रोताओं को भावविभोर कर दिया। उनकी मधुर और गूंजती तान ने संगीत प्रेमियों को रसविभोर कर दिया।