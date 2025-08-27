Ganesh Utsav 2025: रायपुर में देर शाम तेज बारिश में गणपति आगमन, बाजे-गाजे के साथ भव्य स्वागत, देखें तस्वीरें

राजधानी में बारिश के कारण गणपति मूर्ति को धक कर स्थल तक लाया जा रहा। आमापारा, रामसागर पारा, जवाहर नगर, मालवीय रोड, समता कॉलोनी में बाजे-गाजे के साथ स्वागत कर पंडाल तक पहुंचे रहे है।
रायपुर के माना में कलाकार गणेश प्रतिमा को अंतिम रूप देते हुए।
समिति के लोग माना रायपुरा औंधी से भग्वान गणेश की प्रतिमा ला रहे है।
बड़ी-बड़ीविशाल मूर्तियों को क्रेन से सहारे ट्रक में लोड कर पंडाल तक लाया जा रहा है।
रायपुर में देर रात तक गणपति आगमन का सिलसिला जारी रहा।
तेज बारिश में भी मूर्ति ढककर पंडाल तक ले जा रहे थे।
रायपुर
छत्तीसगढ़
