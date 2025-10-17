Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक सफलता! 210 माओवादियों ने किया सरेंडर, प्रमुख नेताओं ने भी हथियार छोड़े, Photo

CG Naxal Surrender: राज्य के नक्सल प्रभावित दण्डकारण्य क्षेत्र में कुल 210 माओवादी कैडरों ने आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया।

2 min read

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Oct 17, 2025

छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक सफलता! 210 माओवादियों ने किया सरेंडर, प्रमुख नेताओं ने भी हथियार छोड़े, Photo

CG Naxal Surrender: छत्तीसगढ़ में शुक्रवार का दिन नक्सल मोर्चे पर ऐतिहासिक साबित हुआ। राज्य के नक्सल प्रभावित दण्डकारण्य क्षेत्र में कुल 210 माओवादी कैडरों ने आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया। दशकों से चल रहे सशस्त्र संघर्ष और हिंसा की राह छोड़कर इन माओवादियों ने सरकार की पुनर्वास नीति और ‘पूना नारकेम’ मुहिम (मुख्यधारा में लौटने की पहल) से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण किया है।

छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक सफलता! 210 माओवादियों ने किया सरेंडर, प्रमुख नेताओं ने भी हथियार छोड़े, Photo

आत्मसमर्पण करने वालों में एक सेंट्रल कमेटी सदस्य, चार डीकेएसजेडसी (Dandakaranya Special Zonal Committee) सदस्य और 21 डिविजनल कमेटी सदस्य शामिल हैं। इसके अलावा कई कुख्यात और वांछित माओवादी नेताओं ने भी हथियार डाल दिए हैं, जो लंबे समय से सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती बने हुए थे।

छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक सफलता! 210 माओवादियों ने किया सरेंडर, प्रमुख नेताओं ने भी हथियार छोड़े, Photo

राज्य पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह आत्मसमर्पण न केवल बड़ी राहत है, बल्कि नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में निर्णायक सफलता के रूप में देखा जा रहा है। पुलिस ने बताया कि यह अभियान कई महीनों की कड़ी रणनीति और स्थानीय समुदायों के साथ विश्वास बहाली के प्रयासों का परिणाम है।

छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक सफलता! 210 माओवादियों ने किया सरेंडर, प्रमुख नेताओं ने भी हथियार छोड़े, Photo

विशेषज्ञों के अनुसार, यह आत्मसमर्पण इस बात का संकेत है कि अब जंगलों में सक्रिय माओवादी कैडरों का मनोबल टूटने लगा है और वे सरकार की विकास नीतियों व संवाद की राह पर लौटना चाहते हैं। यह घटना राज्य में शांति बहाली और विकास की नई शुरुआत का प्रतीक मानी जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

17 Oct 2025 03:48 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Photos / छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक सफलता! 210 माओवादियों ने किया सरेंडर, प्रमुख नेताओं ने भी हथियार छोड़े, Photo

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

बिहार चुनाव को लेकर CM साय का दावा! NDA की बनेगी प्रचंड बहुमत वाली सरकार, नितिन नबीन के नामांकन में हुए शामिल

बिहार चुनाव को लेकर CM साय का दावा! NDA (photo-patrika)
रायपुर

Chitrakote Waterfalls: चित्रकोट वॉटरफॉल को मिलेगा ग्लोबल डेस्टिनेशन का दर्जा, उदयपुर सम्मेलन में बनी सहमति…

चित्रकोट जलप्रपात (फोटो सोर्स- विकिपीडिया)
रायपुर

350 करोड़ की घटिया दवा की बिक्री… मेडिकल के कारोबार में चला रहा बड़ा खेल, फिर भी कार्रवाई नहीं

CG News, Medical news
रायपुर

जगदलपुर-रायपुर मार्ग पर भारी वाहनों की एंट्री बैन, इस वजह से लिए ये बड़ा फैसला, जानें

Traffic (फोटो सोर्स : Social Media)
रायपुर

फिर कानून पर चला रसूख का पहिया, चेकिंग के दौरान सिपाही पर कार चढ़ाने की कोशिश, अब तक 48 पुलिसकर्मियों पर हमला

चेकिंग कर रहे सिपाही पर चढ़ाई कार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.