छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक सफलता! 210 माओवादियों ने किया सरेंडर, प्रमुख नेताओं ने भी हथियार छोड़े, Photo

CG Naxal Surrender: छत्तीसगढ़ में शुक्रवार का दिन नक्सल मोर्चे पर ऐतिहासिक साबित हुआ। राज्य के नक्सल प्रभावित दण्डकारण्य क्षेत्र में कुल 210 माओवादी कैडरों ने आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया। दशकों से चल रहे सशस्त्र संघर्ष और हिंसा की राह छोड़कर इन माओवादियों ने सरकार की पुनर्वास नीति और ‘पूना नारकेम’ मुहिम (मुख्यधारा में लौटने की पहल) से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण किया है।