Janmashtami 2025: कान्हा के जन्म लेते ही आधी रात को गूंजा जय कन्हैया लाल की…

छत्तीसगढ़ के रायपुर के सदर बाजार स्थित गोपाल मंदिर में जन्माष्टमी के अवसर श्रीकृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया।
सिटी कोतवाली थाने को कंस का कारगार बनाया गया। भगवान कृष्ण का जहां पर जन्म हुआ। जन्म पश्चात भगवान को मंदिर लाया गया। इस अवसर पर विशेष पूजा की गई।
कान्हा के जन्म का साक्षी बनने के लिए राजधानीवासी आधी रात तक जगते रहे। भगवान के जन्म लेते ही शंख ध्वनि के बीच पूरे शहर में जय कन्हैया लाल के जयघोष से आकाश गूंज उठा।
सिटी कोतवाली में भगवान के जन्म का प्रसंग हुआ। इसे देखने के लिए भक्तों की भीड़ लगी रही। द्वापरयुग जैसी जन्म कथा जीवंत हो उठी। महाआरती के बाद प्रसाद बांटे गए।
पूजन अभिषेक और भजनों की गूंज के बीच राधाकृष्ण की जुगल जोड़ी सरकार फूलों के झूलों पर झूली। मंगल गीत, लोरी गाती महिला मंडलियां भक्तिरस से सराबोर नजर आईं।
रात 11 बजे से लोग मोहल्ले, कॉलोनियों से मंदिरों के लिए निकले। घरों में जन्म की झांकियां सजाई गईं। शहर के मठ, राधाकृष्ण मंदिर फूल-पत्तियों से सजे। रविवार को जगह-जगह गोविंदाओं की टोलियां दही मटकी फोड़ेंगी।photo by-trilochan manikpuri
