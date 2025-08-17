Janmashtami 2025: कान्हा के जन्म लेते ही आधी रात को गूंजा जय कन्हैया लाल की…

रात 11 बजे से लोग मोहल्ले, कॉलोनियों से मंदिरों के लिए निकले। घरों में जन्म की झांकियां सजाई गईं। शहर के मठ, राधाकृष्ण मंदिर फूल-पत्तियों से सजे। रविवार को जगह-जगह गोविंदाओं की टोलियां दही मटकी फोड़ेंगी।photo by-trilochan manikpuri