Raipur News: अमिताभ बच्चन के केबीसी की तर्ज पर खेलो छत्तीसगढ़

Raipur News: राजधानी रायपुर के कचहरी चौक स्थित ऐतिहासिक टाउन हॉल में आयोजित छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर आधारित छायाचित्र प्रदर्शनी में आज ज्ञान, इतिहास और तकनीक का अनूठा संगम देखने को मिला। जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी के छठवें दिन 20 अगस्त को राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए प्रतिभागियों ने अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) के चर्चित टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति (केबीसी, KBC) की तर्ज पर खेलो छत्तीसगढ़ ज्ञान प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और छत्तीसगढ़ के भूगोल, इतिहास, संस्कृति और उपलब्धियों से जुड़े सवालों के सही जवाब देकर पुरस्कार जीते।
खेलो छत्तीसगढ़ (Khelo Chhattisgarh) ज्ञान प्रतियोगिता में प्रतिभागियों से छत्तीसगढ़ के राजकीय वृक्ष, पुष्प, राष्ट्रीय उद्यान, जशपुर जिले के जलप्रपात, सरगुजा के खनिज, महासमुंद के सिरपुर की प्राचीन कला शैली और बस्तर क्राफ्ट जैसे विषयों पर प्रश्न पूछे गए। संत कंवर राम विद्यालय की छात्रा परी मानिकपुरी ने पूरे 15 प्रश्नों के सही उत्तर देकर विजेता का खिताब अपने नाम किया।
दुर्ग से आईं पायल शर्मा (गूगल बॉय मास्टर रुद्र की माता) ने वर्चुअल रियलिटी गेम्स के जरिए प्रश्नों के उत्तर दिए और छत्तीसगढ़ के नक्शे पर सही स्थानों को चिह्नित कर अंक प्राप्त किए। रायपुर की गीता गुप्ता ने भी वर्चुअल रियलिटी गेम्स (Virtual Reality Games) में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि वर्चुअल अनुभवों से चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं, जिससे पढ़ाई और भी रोचक बनती है।
प्रदर्शनी का अवलोकन करने आए जीके ताम्रकार ने इसे ज्ञानवर्धक बताते हुए कहा कि यहां से हमें ऐसी ऐतिहासिक जानकारियां मिलती हैं जो सामान्य तौर पर उपलब्ध नहीं होतीं। इसी तरह अखिलेश्वर तिवारी ने कहा कि यहां स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्षों के साथ-साथ छत्तीसगढ़ सरकार (Chhattisgarh Government) की योजनाओं की जानकारी भी सरल ढंग से मिल रही है। आज मायाराम सुरजन कन्या विद्यालय, संत कंवरराम विद्यालय, भारत स्काउट गाइड, प्रो. जेएन पांडे विद्यालय और अन्य विद्यालयों के विद्यार्थियों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और छत्तीसगढ़ की गौरवशाली परंपरा से परिचित हुए।
बता दें कि यह प्रदर्शनी न केवल वीर स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन, संघर्ष और दुर्लभ दस्तावेजों को प्रदर्शित कर रही है, बल्कि आजादी की लड़ाई के दौरान छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) की सक्रिय भूमिका को भी उजागर कर रही है। इसके साथ ही, राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं और प्रदेश में आए सकारात्मक बदलावों की झलक भी यहां देखने को मिल रही है।
जनसंपर्क विभाग (Chhattisgarh Public Relations Department) द्वारा इस प्रदर्शनी का आयोजन 15 अगस्त से किया जा रहा है। यह प्रदर्शनी 21 अगस्त को सुबह 10:30 बजे से रात 8 बजे तक आम नागरिकों के लिए निःशुल्क खुली रहेगी।
