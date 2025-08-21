Raipur News: अमिताभ बच्चन के केबीसी की तर्ज पर खेलो छत्तीसगढ़

Raipur News: राजधानी रायपुर के कचहरी चौक स्थित ऐतिहासिक टाउन हॉल में आयोजित छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर आधारित छायाचित्र प्रदर्शनी में आज ज्ञान, इतिहास और तकनीक का अनूठा संगम देखने को मिला। जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी के छठवें दिन 20 अगस्त को राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए प्रतिभागियों ने अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) के चर्चित टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति (केबीसी, KBC) की तर्ज पर खेलो छत्तीसगढ़ ज्ञान प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और छत्तीसगढ़ के भूगोल, इतिहास, संस्कृति और उपलब्धियों से जुड़े सवालों के सही जवाब देकर पुरस्कार जीते।