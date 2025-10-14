Patrika LogoSwitch to English

छत्तीसगढ़ विधानसभा का नया भवन तैयार, पीएम मोदी राज्योत्सव पर करेंगे लोकार्पण, देखें

रायपुर। विधानसभा के नए भवन का लोकार्पण करेंगे। आधुनिक व सर्वसुविधायुक्त इस भवन में छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा की झलक दिखाई देगी। विधानसभा के सदन की सीलिंग में धान की बालियां उकेरी गई हैं।

2 min read

रायपुर

image

Love Sonkar

Oct 14, 2025

छत्तीसगढ़ विधानसभा का नया भवन तैयार, पीएम मोदी राज्योत्सव पर करेंगे लोकार्पण, देखें

नवा रायपुर में निर्माणाधीन छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन के अंतिम दौर के कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान इसके लोकार्पण की तैयारियों का भी जायजा लिया।

छत्तीसगढ़ विधानसभा का नया भवन तैयार, पीएम मोदी राज्योत्सव पर करेंगे लोकार्पण, देखें

धानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी 1 नवम्बर को राज्योत्सव के मौके पर विधानसभा के नए भवन का लोकार्पण करेंगे।

छत्तीसगढ़ विधानसभा का नया भवन तैयार, पीएम मोदी राज्योत्सव पर करेंगे लोकार्पण, देखें

आधुनिक व सर्वसुविधायुक्त इस भवन में छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा की झलक दिखाई देगी। विधानसभा के सदन की सीलिंग में धान की बालियां उकेरी गई हैं।

छत्तीसगढ़ विधानसभा का नया भवन तैयार, पीएम मोदी राज्योत्सव पर करेंगे लोकार्पण, देखें

उप मुख्यमंत्री साव ने विधानसभा के नवनिर्मित संपूर्ण परिसर का भ्रमण कर अंतिम चरण के कार्यों को देखा और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

छत्तीसगढ़ विधानसभा का नया भवन तैयार, पीएम मोदी राज्योत्सव पर करेंगे लोकार्पण, देखें

नवीन विधानसभा भवन सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसे तीन सेक्टरों में विभाजित कर बनाया गया है। भवन के सिविल कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

छत्तीसगढ़ विधानसभा का नया भवन तैयार, पीएम मोदी राज्योत्सव पर करेंगे लोकार्पण, देखें

राज्योत्सव के अवसर पर आयोजित भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के करकमलों से विधानसभा के नए भवन का लोकार्पण होगा।

Published on:

14 Oct 2025 09:25 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Photos / छत्तीसगढ़ विधानसभा का नया भवन तैयार, पीएम मोदी राज्योत्सव पर करेंगे लोकार्पण, देखें

