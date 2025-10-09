Raipur: जनजातीय नायकों की विरासत को सहेजना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है: विष्णुदेव साय

Raipur: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 8 अक्टूबर को राजधानी रायपुर स्थित सिविल लाइन के कन्वेंशन हॉल में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस (Janjatiya Gaurav Divas) कार्यशाला में शामिल हुए और इसका शुभारंभ किया। सीएम साय ने कहा कि जनजातीय नायकों की विरासत को सहेजना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।
उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि यह कार्यशाला हमारे जनजातीय समाज की समृद्ध परंपराओं और इतिहास को रेखांकित करने के साथ-साथ आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए मील का पत्थर साबित होगी।
आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस कार्यशाला की रूपरेखा आप सभी प्रबुद्धजनों द्वारा तैयार की जाएगी और राज्य सरकार उसी दिशा में ठोस कदम उठाएगी।
वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि इस आयोजन से यह संदेश पूरे देश में गया कि छत्तीसगढ़ ने जनजातीय समाज के उत्थान को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य किया है।
अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के महामंत्री योगेश बापट ने कहा कि जनजातीय समाज आत्मनिर्भर समाज है और उसके गौरव को पुनः स्थापित करना हम सभी का दायित्व है।
कार्यशाला में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन, आयुक्त आदिम जाति विकास विभाग डॉ. सारांश मित्तर, संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण विजय दयाराम के., विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, अग्रणी महाविद्यालयों के प्राचार्य तथा विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
