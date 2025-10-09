Raipur: जनजातीय नायकों की विरासत को सहेजना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है: विष्णुदेव साय

Raipur: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 8 अक्टूबर को राजधानी रायपुर स्थित सिविल लाइन के कन्वेंशन हॉल में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस (Janjatiya Gaurav Divas) कार्यशाला में शामिल हुए और इसका शुभारंभ किया। सीएम साय ने कहा कि जनजातीय नायकों की विरासत को सहेजना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।