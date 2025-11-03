Tulsi Vivah 2025: देवउठनी एकादशी पर मुख्यमंत्री निवास में तुलसी विवाह संपन्न, CM साय ने सपरिवार की पूजा-अर्चना, देखें Photos

Tulsi Vivah 2025: उन्होंने कहा कि यह पर्व न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि जीवन में संतुलन, सकारात्मकता और नव आरंभ का प्रतीक भी है। साय ने प्रदेशवासियों को देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह के पावन अवसर की हार्दिक शुभकामनाएँ दीं और कहा कि यह पर्व हमारी समृद्ध परंपराओं, लोकआस्था और जीवनमूल्यों को निरंतर जीवंत रखने का प्रतीक है।