12 हजार वर्ग फीट में सजी शिव लीलाओं की अनोखी झांकी, गुढ़ियारी पड़ाव का पंडाल, देखें Photo

इस थीम पंडाल में लगाई गई चलित झांकियां श्रद्धालुओं को ऐसा एहसास कराती हैं मानो वे स्वयं उन दिव्य घटनाओं के साक्षी बन रहे हों। यह पंडाल न सिर्फ श्रद्धा और आस्था का केंद्र है, बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा की भव्य मिसाल भी है।