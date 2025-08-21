प्रकृति के रंग अनेक….देखिए खूबसूरत तस्वीरें

मोबाइल नया …जीवन की धुन पुरानी। दूर तक फैली हरियाली और बीच में बैठा एक गडरिया। हाथ में मोबाइल लिए किसी से मुस्कराते हुए बात करता हुआ। चारों ओर उसकी भेड़े शांति से चर रही हैं। यह दृश्य बदलते भारत की कहानी भी कहता है।नागौर से आनंद पुरोहित
पुरानी तकनीक से यानी ट्रेडिशनल स्टाइल से आमेर महल की फोटो। फोटो— अनुग्रह सोलोमन
अरावली ने पहनी लाल चुनर……लाल रंग की पारंपरिक पोशाक पहनी नारी शक्ति द्वारा कलश यात्रा के दौरान लोक जीवन का प्रदर्शन और अरावली की सुरक्षा का दृढ़ संकल्प ।
सूरज की पहली किरण संग शुरू होता किसानों का संघर्ष। भोर के साथ आगे बढ़ते किसान के कदम। सीकर से पंकज पारमुवाल
ये किसी महल की पेंटिंग नही ये अलवर का विजय मंदिर पैलेस है जो अलवर बहरोड़ मार्ग पर शहर के समीप बना हुआ है। इस पैलेस के साथ मे विजय सागर बांध है जो 1903 में बना था जिसकी भराव क्षमता लगभग 18 फ़ीट है। फ़ोटो अंशुम आहूजा
सावन में नहाया आमेर किला, जहां प्रकृति और विरासत एक साथ दमकते हैं । फोटो— रघुवीर सिंह
बड़ी खबरेंView All
खास खबर
Vande Bharat: जोधपुर-दिल्ली और बीकानेर-दिल्ली वंदे भारत किस स्टेशन पर कब आएगी, यहां देखें आवाजाही की पूरी सूची