सनसनी खेज वारदात: टपूकड़ा में शराब पार्टी में विवाद, युवक की पीट-पीटकर हत्या….. देखे फोटो गैलेरी …..

टपूकड़ा. हत्या की सूचना पर मृतक के घर पहुंचे लोग।
टपूकड़ा. हत्या के विरोध में बंद बाजार।
मृतक सोनू का फाइल फोटो।
टपूकड़ा. प्रदर्शन कर रहे लोगों से समझाइश करते पुलिस अधिकारी।
बड़ी खबरेंView All
खास खबर
राजस्थान के इन 2 जिलों में अत्यंत भारी बारिश! IMD ने रेड अलर्ट किया जारी, 3 जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित
सोनिया गांधी, राहुल को पीएम और स्टालिन अपने बेटे उदयनिधि को सीएम बनाना चाहते हैं, दोनों ही योजनाएं विफल होंगी : अमित शाह
Rajasthan: अचानक ट्रांसफर की खबर सुनते ही बेहोश हो गई महिला टीचर, DEO ने विधवा शिक्षिका को डांटकर भगाया