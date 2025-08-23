Patrika LogoSwitch to English

अलवर

सनसनी खेज वारदात: टपूकड़ा में शराब पार्टी में विवाद, युवक की पीट-पीटकर हत्या….. देखे फोटो गैलेरी …..

विरोध में बाजार रहे बंद, परिजनों ने थाने का घेराव कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की रखी मांग टपूकड़ा. थाना क्षेत्र के ग्राम दांगनहेड़ी तकिया की ढाणी में गुरुवार रात 9 बजे शराब पार्टी में विवाद होने पर सोनू शर्मा पुत्र परमानंद शर्मा की उसके साथियों ने पीट पीटकर हत्या कर दी। इस मामले में मृतक के भाई महेंद्र ने टपूकड़ा थाने में मामला दर्ज कराया है। जिसमें चार लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों ने बताया जैसे ही उन्हें मामले की सूचना मिली वे मौके पर पहुंचे और खून से लथपथ पड़े सोनू को उठाकर टपूकड़ा सीएचसी पहुंचाया। जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने सूचना पर शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया। शुक्रवार सुबह परिजन हत्या का आरोप लगाते हुए आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग को लेकर थाने पहुंचे व पोस्टमार्टम कराने से इनकार करते हुए विरोध जताया। घटना की सूचना लगने पर कस्बे से बड़ी संख्या में लोग थाने पर इक_े हो गए। इस दौरान ग्रामीणों ने कस्बे के मुख्य बाजार बंद करवा दिए व थाने का घेराव किया। मृतक के चाचा के लडक़े महेंद्र ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि वह 21 अगस्त को रात बाइक से अपने घर से पास की झोपड़ी की ओर जा रहे थे। उसी दौरान ग्राम बुरहेड़ा निवासी जैला उर्फ राजबीर ने उन्हें रोका और बताया कि उनका भाई सोनू पास के एक खाली प्लॉट में पड़ा है। जब महेंद्र व अन्य परिजन मौके पर पहुंचे तो सोनू खून से लथपथ पड़ा मिला। दोनों उसे टपूकड़ा के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे रेफर कर दिया। वे सोनू को सरकारी अस्पताल लेकर गए जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महेन्द्र ने राजबीर, मक्खन, कश्मीर और रज्जाक पर हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। तिजारा वृत अधिकारी शिवराज ङ्क्षसह ने ग्रामीणों को समझाते हुए आश्वासन दिया की कुछ लोग हिरासत में लिए गए हैं। पूछताछ व छानबीन के बाद मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और शाम तक या शनिवार को घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। इसके बाद ग्रामीण माने। समाचार लिखने तक शव का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम की तैयारी की जा रही थी।

अलवर

kailash Sharma

Aug 23, 2025

टपूकड़ा. हत्या की सूचना पर मृतक के घर पहुंचे लोग।

टपूकड़ा. हत्या के विरोध में बंद बाजार।

मृतक सोनू का फाइल फोटो।

टपूकड़ा. प्रदर्शन कर रहे लोगों से समझाइश करते पुलिस अधिकारी।

Updated on:

23 Aug 2025 12:26 am

Published on:

23 Aug 2025 12:25 am

Hindi News / Special / सनसनी खेज वारदात: टपूकड़ा में शराब पार्टी में विवाद, युवक की पीट-पीटकर हत्या….. देखे फोटो गैलेरी …..

