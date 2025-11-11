Delhi Blast का असर UP पर लखनऊ,सीतापुर,बाराबंकी में भारी सुरक्षा, ग्राउंड की तस्वीरें

Delhi Blast Lucknow Police: दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके ने पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था को सतर्क मोड पर ला दिया है और इसका सबसे बड़ा असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश में आतंकवाद और कट्टरपंथी गतिविधियों की संभावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत डीजीपी से वार्ता की और पूरे प्रदेश को हाई अलर्ट पर रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि किसी भी स्तर पर चूक की गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी और पुलिस, खुफिया विभाग और विशेष बलों को अधिकतम सतर्कता में रहना होगा।
यूपी सरकार ने इसे महज दिल्ली की घटना नहीं माना, बल्कि प्रदेश की सुरक्षा के लिए भी सीधे खतरा मानते हुए कई तत्कालिक कदम उठाए। सीएम योगी के आदेश पर डीजीपी राजीव कृष्ण ने सभी जिलों के कप्तानों, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और सुरक्षा बलों को कठोर निर्देश जारी किए हैं। इन्हीं आदेशों के बाद प्रदेश के लगभग सभी शहरों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और चेकिंग कई गुना बढ़ा दी गई है।
दिल्ली का धमाका सिर्फ राजधानी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख गया है। अब योगी सरकार और पुलिस-प्रशासन का लक्ष्य केवल एक है: यूपी को किसी भी अप्रिय घटना से सुरक्षित रखना और आम जनता में विश्वास बनाए रखना।
लखनऊ में DCP पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव पूरे दस्ते के साथ ग्राउंड पर उतरे। चारबाग रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्ते ने स्टेशनों के हर कोने, होटल, पार्किंग और भीड़भाड़ वाले इलाकों की जांच की। चारबाग के आसपास वाहनों की सघन चेकिंग हुई और फोर्स को निर्देश दिए गए कि कोई भी संदिग्ध गतिविधि तुरंत कंट्रोल रूम को भेजी जाए।
सिद्धार्थनगर में जिलाधिकारी और SP ने कस्बा बर्डपुर के बाजारों और सड़कों पर वाहनों की तलाशी ली। लोगों को सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध वस्तु को न छूने की सलाह दी गई।
रामपुर में पुलिस अधीक्षक और जिला प्रशासन ने संयुक्त पैदल गश्त की। भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई और आम जनता को शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई।पूरा प्रदेश इस वक्त सतर्क है और सुरक्षा एजेंसियां लगातार निगरानी में जुटी हैं। अभी तक किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि की पुष्टि नहीं हुई है लेकिन यूपी सरकार कोई जोखिम लेने को तैयार नहीं।
दिल्ली धमाके के बाद पूरा यूपी एक बड़े सुरक्षा घेराबंदी मोड में है। राजधानी लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, झांसी, रामपुर, इटावा, सिद्धार्थनगर, और कई अन्य जिलों में पुलिस ने रात से ही सघन अभियान चलाना शुरू कर दिया।
लखनऊ हजरतगंज ,चारबाग स्टेशन पर चेकिंग के दौरान तैनात पुलिस टीम
हरदोई में SP के आदेश के बाद थाना कछौना और कासिमपुर की पुलिस ने बाजारों, बैंकों, चौराहों और मुख्य मार्गों पर चेकिंग अभियान चलाया। बस स्टैंड से आने-जाने वाले यात्रियों की पहचान पत्र की जांच की गई और सड़कों पर पैदल गश्त बढ़ाई गई।
इटावा में SSP ने खुद रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर जाकर पैदल मार्च किया। सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया और स्थानीय पुलिस को यह निर्देश दिया कि हर आने-जाने वाली ट्रेन की बारीकी से जांच हो और यात्री सुरक्षा में कोई लापरवाही न हो।
झांसी में SSP मूर्ति के आदेश पर पुलिस ने कई इलाकों में डॉग स्क्वॉड और बम डिटेक्टर के साथ चेकिंग की। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मॉल और मंदिरों के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई।
