करंट लगने पर 28 साल के किसान को गर्दन तक रेत में दफनाया; ट्रेडिशनल थेरेपी की वजह से गई किसान की जान

UP News: बिजली का करंट लगने से गंभीर रूप से झुलसे 28 साल के एक व्यक्ति को उसके परिवार और ग्रामीणों ने गर्दन तक रेत में दफना दिया। इस उम्मीद में व्यक्ति को दफनाया गया कि 'पारंपरिक चिकित्सा' (Traditional Therapy) बिजली के झटके को अवशोषित कर लेगी और उसे ठीक कर देगी। जब शख्स की हालत बिगड़ने लगी, तो उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।