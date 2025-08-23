Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पीलीभीत

करंट लगने पर 28 साल के किसान को गर्दन तक रेत में दफनाया; ट्रेडिशनल थेरेपी की वजह से गई किसान की जान

UP News: करंट लगने पर 28 साल के किसान को गर्दन तक रेत में दफनाया गया। ट्रेडिशनल थेरेपी की वजह से किसान की मौत हो गई। जानिए पूरा मामला क्या है?

पीलीभीत

Harshul Mehra

Aug 23, 2025

Pilibhit News
पीलीभीत में किसान को गर्दन तक रेत में दफनाया। फोटो सोर्स-Ai

UP News: बिजली का करंट लगने से गंभीर रूप से झुलसे 28 साल के एक व्यक्ति को उसके परिवार और ग्रामीणों ने गर्दन तक रेत में दफना दिया। इस उम्मीद में व्यक्ति को दफनाया गया कि 'पारंपरिक चिकित्सा' (Traditional Therapy) बिजली के झटके को अवशोषित कर लेगी और उसे ठीक कर देगी। जब शख्स की हालत बिगड़ने लगी, तो उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।

मामले में SDM ने क्या कहा?

घटना शुक्रवार सुबह पीलीभीत जिले के पूरनपुर कोतवाली थाने के अंतर्गत लुकटिहाई गांव की बताई जा रही है। पूरनपुर के SDM अजीत प्रताप सिंह ने कहा कि दाताराम बांस काट रहा था। इस दौरान ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन बिजली की लाइन से छू गया और उसे करंट लग गया और बाद में उसकी मौत हो गई, क्योंकि उसके परिवार वाले उसे तुरंत अस्पताल नहीं ले गए।

ये भी पढ़ें

ना आव देखा ना ताव दबंगों ने चढ़ा दी शख्स पर कार; घटना का लाइव CCTV फुटेज देखकर कांप जाएगी रूह
लखनऊ
Utter Pradesh News

जर्जर फूस की छत वाले घर में रहता था किसान

एसडीएम सिंह ने कहा कि अगर मृतक किसी कृषि भूमि का मालिक पाया गया, तो उसके परिजनों को केंद्र सरकार की किसान बीमा दुर्घटना योजना के तहत 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। दाताराम बेहद गरीबी में जी रहे थे और अपनी पत्नी रेशमा देवी, दो बेटों प्रदीप और अंशुल और बेटी वंदना के साथ एक जर्जर फूस की छत वाले घर में रहते थे।

गरीब होने के बावजूद उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर नहीं दिया गया था। एसडीएम सिंह ने कहा कि वे उन कारणों की गहन जांच करेंगे कि दाताराम को सरकारी योजना के तहत घर क्यों नहीं दिया गया और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

अखिलेश यादव को ‘पापा’ कहकर iPhone मांगा और अब मायावती को कह दिया ‘मम्मी’; यूट्यूबर पर गिरी गाज
गाज़ियाबाद
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

23 Aug 2025 12:26 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Pilibhit / करंट लगने पर 28 साल के किसान को गर्दन तक रेत में दफनाया; ट्रेडिशनल थेरेपी की वजह से गई किसान की जान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.