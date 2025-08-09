पुलिसवालों का ‘रक्षक’ बना लंगूर; सेवा में तैनात हैं दारोगा जी; वीडियो में देखें UP का हैरान करने वाला मामला

थाना प्रभारी सिद्धांत शर्मा का कहना है कि थाने के कमरे खुले होने की वजह से लाल मुंह के बंदर पुलिसकर्मियों की कभी वर्दी तो कभी कैप लेकर भाग जाते हैं। कभी-कभी जरूरी कागज बंदरों द्वारा फाड़ देने की बात भी उन्होंने कही। इसी वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि लाल मुंह के बंदरों की वजह से स्थानीय फरियादियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है।