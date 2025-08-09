पुलिसवालों का ‘रक्षक’ बना लंगूर; सेवा में तैनात हैं दारोगा जी; वीडियो में देखें UP का हैरान करने वाला मामला

Viral Video: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। पीलीभीत में आम लोगों के साथ पुलिसकर्मी भी लाल मुंह वाले बंदरों से परेशान हैं।
कभी ये लाल मुंह वाले बंदर पुलिसकर्मियों की वर्दी को उठाकर ले जाते हैं तो कभी कैप। बंदरों के आतंक की वजह से स्थानीय फरियादी भी थाने में आने से डरते हैं। पीलीभीत के थाने में लाल मुंह के बंदरों के आंतक से बचने के लिए काले मुंह के लंगूर को लाया गया है। थाने में लंगूर का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रहा है।
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि थाना अध्यक्ष बिलसंडा सिद्धान्त शर्मा की नेमप्लेट के नीचे पड़ी उनकी कुर्सी पड़ लंगूर बंदर बैठा हुआ है। पास में लेखपाल अपने-अपने इलाके का नक्शा देखते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में एक पुलिसकर्मी लंगूर को बिस्किट भी खिलाते हुए नजर आ रहा है।
थाना प्रभारी सिद्धांत शर्मा का कहना है कि थाने के कमरे खुले होने की वजह से लाल मुंह के बंदर पुलिसकर्मियों की कभी वर्दी तो कभी कैप लेकर भाग जाते हैं। कभी-कभी जरूरी कागज बंदरों द्वारा फाड़ देने की बात भी उन्होंने कही। इसी वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि लाल मुंह के बंदरों की वजह से स्थानीय फरियादियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
शर्मा ने कहा कि लंगूर बंदर को जब से थाने में लाया गया है लाल मुंह बाले बंदरों का थाने में आना कम हो गया है। उन्होंने कहा कि पहले लंगूर के पोस्टर थाने में लगाए गए थे लेकिन बंदरों ने पोस्टर को छू कर उसे पहचान लिया और उनका डर निकल गया था। उन्होंने कहा कि लंगूर जब थाने में रहता है तो लाल मुंह के बंदर थाने में नहीं आते हैं।