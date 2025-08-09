9 अगस्त 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पीलीभीत

पुलिसवालों का ‘रक्षक’ बना लंगूर; सेवा में तैनात हैं दारोगा जी; वीडियो में देखें UP का हैरान करने वाला मामला

Viral Video: उत्तर प्रदेश में एक थाने की रखवाली लंगूर बंदर करता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिसकर्मी बंदर की सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। SHO की कुर्सी पर बंदर बैठा हुआ है। देखें वायरल वीडियो।

पीलीभीत

Harshul Mehra

Aug 09, 2025

Pilibhit
पुलिसवालों का 'रक्षक' बना लंगूर। फोटो सोर्स-पत्रिक न्यूज

Viral Video: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। पीलीभीत में आम लोगों के साथ पुलिसकर्मी भी लाल मुंह वाले बंदरों से परेशान हैं।

पीलीभीत में थाने की रखवाली कर रहा लंगूर

कभी ये लाल मुंह वाले बंदर पुलिसकर्मियों की वर्दी को उठाकर ले जाते हैं तो कभी कैप। बंदरों के आतंक की वजह से स्थानीय फरियादी भी थाने में आने से डरते हैं। पीलीभीत के थाने में लाल मुंह के बंदरों के आंतक से बचने के लिए काले मुंह के लंगूर को लाया गया है। थाने में लंगूर का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रहा है।

ये भी पढ़ें

UP अधिकारी के आदेश ने उड़ाई CM योगी की नींद! यादव और मुस्लिम को किया ‘टारगेट’; ताबड़तोड़ लिया गया ये एक्शन
बलिया
CM Yogi

थाने में लंगूर, वीडियो वायरल

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि थाना अध्यक्ष बिलसंडा सिद्धान्त शर्मा की नेमप्लेट के नीचे पड़ी उनकी कुर्सी पड़ लंगूर बंदर बैठा हुआ है। पास में लेखपाल अपने-अपने इलाके का नक्शा देखते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में एक पुलिसकर्मी लंगूर को बिस्किट भी खिलाते हुए नजर आ रहा है।

क्या बोले थाना प्रभारी

थाना प्रभारी सिद्धांत शर्मा का कहना है कि थाने के कमरे खुले होने की वजह से लाल मुंह के बंदर पुलिसकर्मियों की कभी वर्दी तो कभी कैप लेकर भाग जाते हैं। कभी-कभी जरूरी कागज बंदरों द्वारा फाड़ देने की बात भी उन्होंने कही। इसी वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि लाल मुंह के बंदरों की वजह से स्थानीय फरियादियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

पहले लगाए गए थे पोस्टर

शर्मा ने कहा कि लंगूर बंदर को जब से थाने में लाया गया है लाल मुंह बाले बंदरों का थाने में आना कम हो गया है। उन्होंने कहा कि पहले लंगूर के पोस्टर थाने में लगाए गए थे लेकिन बंदरों ने पोस्टर को छू कर उसे पहचान लिया और उनका डर निकल गया था। उन्होंने कहा कि लंगूर जब थाने में रहता है तो लाल मुंह के बंदर थाने में नहीं आते हैं।

ये भी पढ़ें

पुलिसवाले बने जल्लाद! नाबालिग को दी गई थर्ड डिग्री; प्राइवेट पार्ट पर मिले चोट के निशान; जानें सनसनीखेज मामला
एटा
UP Crime

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

वायरल वीडियो

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

09 Aug 2025 03:26 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Pilibhit / पुलिसवालों का ‘रक्षक’ बना लंगूर; सेवा में तैनात हैं दारोगा जी; वीडियो में देखें UP का हैरान करने वाला मामला

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.