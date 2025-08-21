बिना अनुमति के शख्स को टाइगर रिजर्व में ड्रोन का इस्तेमाल करना पड़ा भारी; 1 लाख रुपये का लगा जुर्माना

Pilibhit News: पीलीभीत टाइगर रिजर्व (PTR) के अधिकारियों ने मंगलवार को एक स्थानीय निवासी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही शख्स का लगभग 1.4 लाख रुपये की कीमत वाला का ड्रोन जब्त कर लिया। शख्स बिना अनुमति के माला रेंज के मुख्य जंगल का वीडियो बना रहा था।
शख्स का नाम अरबाज अंसारी (20) है। बताया जा रहा है अरबाज ने 17 अगस्त को इंस्टाग्राम पर क्लिप अपलोड की थी। अधिकारियों ने कहा कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत उसके खिलाफ विभागीय मामला दर्ज किया गया था।
PTR के प्रभागीय वनाधिकारी मनीष सिंह ने कहा, " शख्स ने मुख्य वन क्षेत्र और बाघों के आवासों की गोपनीयता भंग की।" वन अधिकारियों ने कहा कि सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना किसी बाघ अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य के मुख्य क्षेत्र में प्रवेश सख्त वर्जित है। प्रतिबंध का उद्देश्य वन्यजीवों को शिकारियों और अन्य संभावित खतरों से बचाना है।
सिंह ने कहा, "ड्रोन के माध्यम से बाघों के आवासों का फिल्मांकन करके, अंसारी ने संरक्षित वन क्षेत्र की निगरानी की। जिस पर कठोर कार्रवाई की गई है।" अंसारी ने जेल जाने से बचने के लिए मंगलवार को जुर्माना जमा कर दिया। बाद में उन्होंने PTR कर्मचारियों को बताया कि उन्हें नियमों की जानकारी नहीं थी।
अरबाज ने कहा, "मैं कभी भी किसी अनधिकृत गतिविधि में शामिल नहीं होता। मैंने सिर्फ सोशल मीडिया पर रिजर्व की सुंदरता को दिखाने के लिए वीडियो शूट किया था।"