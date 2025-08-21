बिना अनुमति के शख्स को टाइगर रिजर्व में ड्रोन का इस्तेमाल करना पड़ा भारी; 1 लाख रुपये का लगा जुर्माना

PTR के प्रभागीय वनाधिकारी मनीष सिंह ने कहा, " शख्स ने मुख्य वन क्षेत्र और बाघों के आवासों की गोपनीयता भंग की।" वन अधिकारियों ने कहा कि सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना किसी बाघ अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य के मुख्य क्षेत्र में प्रवेश सख्त वर्जित है। प्रतिबंध का उद्देश्य वन्यजीवों को शिकारियों और अन्य संभावित खतरों से बचाना है।