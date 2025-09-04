Pilibhit News: दुधवा टाइगर रिजर्व में तेंदुए के शावक की मौत; जानिए क्या है पूरा मामला

Pilibhit News: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के दुधवा टाइगर रिजर्व में मंगलवार दोपहर इलाज के दौरान लगभग 6-7 महीने के एक नर तेंदुए के शावक की अज्ञात न्यूरोलॉजिकल बीमारी के चलते मौत हो गई।
DTR के डॉ. दया शंकर के नेतृत्व में दो पशु चिकित्सा अधिकारियों के एक पैनल ने शव परीक्षण किया। चूंकि मौत का कोई स्पष्ट कारण पता नहीं चल सका, इसलिए शव को जांच के लिए सुरक्षित रख लिया गया है।
DTR के फील्ड डायरेक्टर एच. राजामोहन के मुताबिक शावक को 28 अगस्त को खीरी जिले के बसंतपुर गांव के एक खेत से बचाया गया था। शावक ठीक से चल नहीं सकता था। राजामोहन ने कहा कि खून और अन्य नमूने परीक्षण के लिए बरेली स्थित भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान भेजे गए।
उन्होंने कहा, "उपचार के दौरान शावक को मटन आहार दिया गया था, लेकिन वह प्रतिदिन केवल 400-500 ग्राम मांस ही खा रहा था, जबकि इसी उम्र का एक सामान्य शावक प्रतिदिन कम से कम 1 किलो मांस खाता है। इस कम सेवन के कारण उसकी शारीरिक स्थिति भी बिगड़ गई। शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया।"