उत्तर प्रदेश में 4 साल में होने वाले राष्ट्रीय बाघ आकलन की तैयारियां शुरू; 22 अगस्त को होगी पहली बैठक

उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड शिवालिक पहाड़ियों और गंगा के मैदान भू-भाग के अंतर्गत आते हैं। पिछले अनुमान (2022) में, भारत में 3,682 बाघों की संख्या दर्ज की गई थी। जो 2018 की तुलना में 715 अधिक है। मध्य प्रदेश 785 बाघों के साथ सबसे आगे था, उसके बाद कर्नाटक 563 और उत्तराखंड 560 बाघों के साथ दूसरे स्थान पर था। उत्तर प्रदेश में 205 बाघ दर्ज किए गए। जुलाई 2023 में जारी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक रिपोर्ट में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को सबसे अधिक 260 बाघों वाला बताया गया था।