पीलीभीत

7 जन्मों के बंधन में 10 रुपये का समोसा बना ‘अड़चन’! पत्नी ने बुला ली पंचायत; सरेआम पति के साथ ये क्या कर डाला?

UP Crime: 7 जन्मों के बंधन में 10 रुपये का समोसा 'अड़चन' बन गया। समोसे की वजह से पत्नी ने पंचायत बुला ली। जानिए पंचायत में पति के साथ पत्नी ने क्या कर डाला?

पीलीभीत

Harshul Mehra

Sep 04, 2025

UP Crime
10 रुपये के समोसे के लिए पीलीभीत में पति-पत्नी के बीच झगड़ा। फोटो सोर्स-Ai

UP Crime: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत (Pilibhit) में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक समोसे की वजह से पति-पत्नी के बीच बवाल हो गया। जिसके बाद गुस्साई पत्नी ने पंचायत बुला ली।

समोसे की वजह से पीलीभीत में पति-पत्नी भिड़े

पूरा मामला पीलीभीत जिले के सेहरापुर उत्तर थाना इलाके का बताया जा रहा है। यहां आनंदपुर निवासी शिवम और उसकी पत्नी संगीता एक साथ रहते हैं। संगीता ने पति से समोसे लाने के लिए 30 अगस्त को कहा लेकिन, उसका पति शिवम किसी वजह से समोसे नहीं ला सका। इस मामूली बात पर उसकी पत्नी आग-बबूला हो गई। पहले तो दोनों पति-पत्नी के बीच जमकर कहासुनी हुई।

पीलीभीत में पत्नी ने किया पति पर हमला

इसके बाद संगीता ने अगले दिन अपने मायके वालों को बुलाकर मामूली सी बात पर पंचायत बुलवा दी। पूर्व ग्राम प्रधान अवधेश शर्मा की मौजूदगी में 31 अगस्त को पंचायत बुलाई गई। पंचायत में शुरू में मामला समझौते की और बढ़ा लेकिन देखते ही देखते स्थिति बदल गई। पंचायत में शिवम पर उसकी पत्नी संगीता, उसकी मां उषा, पिता रामलड़ैते और मामा रामोतार ने हमला बोल दिया।

पति-पत्नी के बीच लड़ाई का वीडियो वायरल

पीड़ित की मां विजय कुमारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनके बेटे को पंचायत के बीच लात-घूंसों से पीटा गया। इस वजह से उनका बेटा शिवम गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि बीच-बचाव करने की कोशिश पंचायत में मौजूद लोगों ने की। इस दौरान घटना का वीडियो बना लिया गया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। वीडियो वायरल होने के बाद तुरंत पुलिस हरकत में आई।

मामले में जांच जारी

मामले को लेकर पूरनपुर क्षेत्राधिकारी प्रतीक दहिया का कहना है, ''पीड़ित शिवम की मां विजय कुमारी ने 3 सितंबर को खंडगिरी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। जिसके आधार पर चारों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की जांच की जा रही है।"

04 Sept 2025 12:38 pm

04 Sept 2025 12:37 pm

