7 जन्मों के बंधन में 10 रुपये का समोसा बना ‘अड़चन’! पत्नी ने बुला ली पंचायत; सरेआम पति के साथ ये क्या कर डाला?

पीड़ित की मां विजय कुमारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनके बेटे को पंचायत के बीच लात-घूंसों से पीटा गया। इस वजह से उनका बेटा शिवम गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि बीच-बचाव करने की कोशिश पंचायत में मौजूद लोगों ने की। इस दौरान घटना का वीडियो बना लिया गया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। वीडियो वायरल होने के बाद तुरंत पुलिस हरकत में आई।