वेंकैया नायडू को 17 विपक्षी सांसदों ने लिखी चिट्ठी

नई दिल्ली। कुछ दिनों से चिट्ठियां लिखकर विरोध और समर्थन जताने का दौर जारी है। अब इस कड़ी में राज्यसभा ( Rajy Sabha ) के सांसद भी जुड़ गए हैं। शुक्रवार को 17 विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू ( M Venkaiah Naidu ) को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने सरकार की ओर से जल्दबाजी में कानून पारित करने पर चिंता जताई है।

17 opposition MPs write to the Rajya Sabha Chairman, M Venkaiah Naidu over "serious concern over the manner in which the Government is hurriedly passing legislations without any scrutiny by Parliamentary Standing or Select Committees". pic.twitter.com/1T7UKffc9F