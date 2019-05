दिल्ली: रोड शो के दौरान युवक ने सीएम केजरीवाल को मारा थप्पड़, AAP ने मोदी-शाह पर साधा निशाना

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक शख्स ने थप्पड़ मारा है। चुनावी रोड शो के दौरान युवक ने केजरीवाल को थप्पड़ मारा है। आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोतीनगर इलाके में केजरीवाल पार्टी प्रत्याशी बृजेश गोयल के लिए रोड शो कर रहे थे, इसी दौरान एक युवक ने गाड़ी पर चढ़कर उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। युवक की पहचान सुरेश के तौर पर हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केजरीवाल से नाराज युवक ने उन्हें थप्पड़ मारा है।

#WATCH: A man slaps Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal during his roadshow in Moti Nagar area. (Note: Abusive language) pic.twitter.com/laDndqOSL4