लोकसभा चुनाव: आप ने हरियाणा की 3 सीटों पर उतारे प्रत्याशी, फरीदाबाद से नवीन तो करनाल से कृष्ण कुमार को टिकट

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के बाकी बचे सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। फरीदाबाद से नवीन जयहिंद को मैदान में उतारा गया है। जबकि अंबाला से पृथ्वीराज को टिकट दिया गया है। वहीं करनाल से कृष्णकुमार अग्रवाल को आप का प्रत्याशी बनाया गया है। हरियाणा के 10 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी के बीच गठबंधन है। सात सीटों पर सात सीटों पर जननायक जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। जबकि 3 सीटों पर AAP के प्रत्याशी को टिकट मिला है। जेजेपी के मुखिया दुष्यंत चौटाला ने 12 अप्रैल को आप के साथ गठबंधन किया । आप का दावा है कि वह कांग्रेस के साथ गठबंधन को तैयार थी, लेकिन कांग्रेस इसपर सहमत नहीं हुई ।

Aam Aadmi Party declares candidates for 3 seats in Haryana- Naveen Jaihind from Faridabad,Prithviraj from Ambala and Krishan Kumar Agarwal from Karnal