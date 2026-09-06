6 सितंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मुंबई

महाराष्ट्र: गरबा पांडालों में एंट्री के लिए आधार और तिलक अनिवार्य, VHP की गाइडलाइंस पर विवाद

Garba Dandiya Mumbai: महाराष्ट्र में नवरात्रि उत्सव में गरबा और दांडिया आयोजनों को लेकर विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने मुस्लिमों की भागीदारी पर रोक लगाने की अपील की है। संगठन ने आयोजकों को कई दिशा-निर्देश सुझाए हैं।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Sep 06, 2026

VHP Garba Dandiya

गरबा आयोजनों में गैर-हिंदुओं का प्रवेश वर्जित, पहचान पत्र और तिलक देखें- VHP  (Photo: Patrika File)

VHP on Garba Dandiya Guidelines: महाराष्ट्र में आगामी नवरात्रि उत्सव से पहले गरबा और दांडिया को लेकर विवाद शुरू हो गया है। विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने राज्यभर में होने वाले गरबा-दांडिया आयोजनों में मुस्लिमों की भागीदारी की अनुमति नहीं देने का फैसला किया है। संगठन ने आयोजकों के लिए कुछ दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। इनमें कार्यक्रम में आने वाले लोगों की पहचान की जांच और माथे पर तिलक लगाने जैसे सुझाव शामिल हैं।

VHP के राष्ट्रीय प्रवक्ता और संयुक्त सचिव श्रीराज नायर ने संगठन के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि नवरात्रि के दौरान होने वाले गरबा और दांडिया आयोजनों में मुस्लिमों की भागीदारी की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि, उन्होंने दोहराया कि VHP सामाजिक सद्भाव और शांति में विश्वास करता है और किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है।

'नवरात्रि सिर्फ नाच-गाने का उत्सव नहीं'

श्रीराज नायर ने कहा कि नवरात्रि केवल गीत और नृत्य से जुड़ा आयोजन नहीं है, बल्कि यह देवी की आराधना का पर्व है। उनका तर्क है कि जो लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते, उन्हें देवी की पूजा से जुड़े आयोजनों में क्यों शामिल होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि VHP किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है और इन नियमों को किसी विशेष समुदाय को निशाना बनाने के बजाय धार्मिक आयोजनों की पहचान और परंपरा को बनाए रखने के लिए उठाया गया कदम बताया।

आयोजकों को क्या कहा?

विश्व हिंदू परिषद ने गरबा और दांडिया आयोजकों से कार्यक्रमों में प्रवेश को लेकर सख्ती बरतने की अपील की है। संगठन की ओर से पहचान की जांच के लिए आधार कार्ड देखने और प्रतिभागियों के माथे पर तिलक लगाने जैसे उपायों का सुझाव दिया गया है।

VHP का कहना है कि नवरात्रि उत्सव हिंदू सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके स्वरूप में बदलाव नहीं होना चाहिए।

'हम अपने धार्मिक विश्वासों से समझौता क्यों करें?'

श्रीराज नायर ने कहा कि संगठन का सवाल यह है कि ऐसे लोगों के लिए दिशा-निर्देशों में ढील क्यों दी जाए, जो VHP के अनुसार संबंधित धार्मिक मान्यताओं और पूजा पद्धति को नहीं मानते।

उन्होंने यह भी कहा कि यदि मुस्लिम समुदाय के लोग नवरात्रि उत्सव में भाग लेना चाहते हैं तो वे अपने परिवार के साथ अपने घर या मस्जिदों में नवरात्रि से जुड़े आयोजन कर सकते हैं।

गरबा-दांडिया को लेकर बढ़ सकता है विवाद

महाराष्ट्र में नवरात्रि के दौरान मुंबई, ठाणे, पुणे समेत कई शहरों में बड़े स्तर पर गरबा और दांडिया कार्यक्रम आयोजित होते हैं। ऐसे में VHP की ओर से मुस्लिमों की भागीदारी पर रोक लगाने की अपील और आयोजकों के लिए पहचान जांच संबंधी दिशा-निर्देश आने के बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज होने की संभावना है।

फिलहाल यह VHP की ओर से आयोजकों के लिए जारी की गई अपील और दिशा-निर्देश हैं। अलग-अलग आयोजनों में प्रवेश के नियम संबंधित आयोजकों और स्थानीय प्रशासन के निर्णय पर निर्भर करेंगे।

मुंबई में ‘दही हांडी’ की खुशियां मातम में बदलीं! 2 गोविंदाओं ने गंवाई जान, 300 से ज्यादा घायल

ये भी पढ़ें
Dahi Handi Accident Govinda Death

खबर शेयर करें:

Updated on:

06 Sept 2026 10:01 am

Published on:

06 Sept 2026 09:55 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / महाराष्ट्र: गरबा पांडालों में एंट्री के लिए आधार और तिलक अनिवार्य, VHP की गाइडलाइंस पर विवाद

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

कौन हैं रीति तिवारी जिनसे सलमान खान बोले- ‘बाप पर मत जाना’, ‘बिग बॉस 20’ में हुई धमाकेदार एंट्री

Bigg Boss 20 Riti Tiwari
मनोरंजन

Hanuman Ansh Box Office Collection Day 30: हनुमान अंश का 30वें हुआ अबतक का सबसे ज्यादा कलेक्शन, ‘मिर्जापुर’ ने 2 दिनों में कमा डाले 50 करोड़

Hanuman Ansh Box Office Collection Day 30 mirzapur day 2 storm collection
बॉलीवुड

‘हैवान’ में अक्षय कुमार- सैफ अली खान की कास्टिंग पर प्रियदर्शन ने किया खुलासा, बोले- नए स्टार्स बहुत इनसिक्योर है

Priyadarshan on why Akshay Kumar and Saif Ali Khan cast in Haiwaan
बॉलीवुड

मुंबई में ‘दही हांडी’ की खुशियां मातम में बदलीं! 2 गोविंदाओं ने गंवाई जान, 300 से ज्यादा घायल

Dahi Handi Accident Govinda Death
मुंबई

‘मुझे नहीं लगता कि भगवान को फर्क पड़ता है’ कलावा विवाद पर महीनों बाद छलका अपूर्वा मखीजा का दर्द, बोलीं- मेरी जिंदगी बदल गई

Apoorva Mukhija aka Rebel Kid On kalawa controversy was her breaking point
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.