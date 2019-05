मतदान से ठीक पहले भाजपा के लिए खुशखबरी, अभिनेता अरुण बक्शी भाजपा में शामिल

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव ( Loksabha Election ) की सरगर्मियां अब आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। रविवार को छठे चरण के लिए वोटिंग होगी। लेकिन, मतदान से ठीक एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी (BJP) को बड़ी खुशखबरी मिली है। बॉलीवुड अभिनेता अरुण बक्शी ( Arun Bakshis ) भाजपा में शामिल हो गए हैं।

Delhi: Actor Arun Bakshi joins BJP in the presence of party leader and former Chhattisgarh CM Raman Singh. pic.twitter.com/F661io7hBe