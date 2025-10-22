ओवैसी की AIMIM ने महाराष्ट्र निकाय चुनाव को लेकर किया बड़ा ऐलान, बिगड़ सकता है अघाड़ी का गणित

एआईएमआईएम के इस सक्रिय रुख ने महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मचा दी है। माना जा रहा है कि ओवैसी की पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने से महाविकास अघाड़ी (MVA) गठबंधन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एमवीए में कांग्रेस, शिवसेना (उद्धव गुट) और एनसीपी (शरद गुट) शामिल हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि AIMIM के निकाय चुनाव में उतरने से मुस्लिम वोटों का बिखराव हो सकता है, जिससे सबसे ज्यादा विपक्षी गठबंधन को नुकसान झेलना पड़ सकता है।