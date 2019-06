नई दिल्‍ली। जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ( Jammu-Kashmir Governor Satyapal Malik ) भले ही दावा कर रहे हैं कि घाटी के अलगाववादी हुर्रियत कॉन्‍फ्रेंस के नेता बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ( Union home minister amit shah ) इसके लिए तैयार नहीं हैं। अमित शाह जम्मू-कश्मीर दौरे पर हैं। बुधवार को अमित शाह ने कई बैठकें की। गुरुवार को अमित शाह के जम्‍मू-कश्‍मीर दौरे का दूसरा और अंतिम दिन है। उन्‍होंने इस संबंध में अभी तक बातचीत के कोई संकेत नहीं दिए हैं।

बेकार नहीं जाएगा अरशद का बलिदान- शाह

जम्‍मू-कश्‍मीर ( Jammu-Kashmir ) के दौरे के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ( Union Home minister Amit Shah ) सबसे पहले श्रीनगर में अनंतनाग के पूर्व एसएचओ और आतंकी हमले में मारे गए अरशद खान ( Arshad Khan ) के घर पहुंचकर उनके परिवारवालों से मिले। उन्‍होंने कहा है कि हम अरशद का बलिदान को बेकार नहीं जाने देंगे। बता दें कि 12 जून को अनंतनाग में आतंकी हमले में अरशद ने अपनी जान गंवाई थी।

Jammu & Kashmir: Union Home Minister Amit Shah arrives at the residence of Arshad Khan, SHO Anantnag in Srinagar, who lost his life in a terror attack on June 12. pic.twitter.com/VtgolG0e1B