अरुण जेटली की सेहत में 10 दिन बाद सुधार नहीं, फेफड़े और दिल नहीं कर रहे ठीक से काम

नई दिल्ली। पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ( Arun Jaitley ) की सेहत में लगातार 10वें दिन भी कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ( AIIMS ) में उनका इलाज चल रहा है। जेटली को लाइट सपोर्ट सिस्ट पर रखा गया है। बताया जा रहा है कि अरुण जेटली के फेफड़ों और दिल ने काम करना बंद कर दिया है।

दरअसल उन्हें जिस मशीन पर रखा गया है उस पर उन्हीं मरीजों को रखा जाता है जिनके फेफड़े और दिल फंक्शन नहीं करते।

रविवार को दिनभर पूर्व वित्त मंत्री की सेहत जानने के लिए देशभर से नेता एम्स अस्पताल पहुंचे।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसौदिया ने भी एम्स जाकर जेटली के परिजनों के साथ डॉक्टरों से भी बातचीत की।

कांग्रेस के इस दिग्गज नेता का हुआ निधन, दिल्ली के अस्पताल में चल रहा था इलाज

आपको बता दें कि 66 वर्षीय अरुण जेटल की 9 अगस्त को एम्स अस्पताल में भर्ती किया गया था।

जेटली को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, दरअसल उनके फेफड़ों में लगातार पानी भर रहा है, हालांकि डॉक्टर पानी निकाल रहे हैं, लेकिन बार-बार पानी भर जाने से स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है।

Former Finance Minister Arun Jaitley is on Extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) and Intra-aortic balloon pump (IABP) support, in critical stage at the All India Institute of Medical Sciences, Cardio-Neuro Centre, Delhi. On urge for dialysis to start: Sources at AIIMS pic.twitter.com/DAwx3ZGK1q