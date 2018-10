सीबीआई विवाद पर बोले अरुण जेटली, सच जल्द सामने आना चाहिए

नई दिल्ली। देश बहुचर्चित सीबीआई प्रकरण पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सफाई दी है। जेटली ने कहा हे कि सीवीसी की जांच पूरी तरह से निष्पक्ष होगी और इस पर सुप्रीम कोर्ट की नजर रहेगी। वित्त मंत्री ने सीबीआइ की दोनों अफसरों को छुटटी पर भेजने की बात को भी न्यायोचित बताया। उन्होंने कहा सरकार किसी के पक्ष या विरोध में नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमारी ही बात को आगे बढ़ाया है। जेटली ने कहा कि सच जल्द से जल्द सबके सामने आना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ प्रकरण में पारदर्शिता का ख्याल रखा है। इस दौरान उन्होंने वरिष्ठ पदों पर आसीन लोगों को संदेह से परे रखने की बात कही।

Recent developments had eroded the credibility of #CBI. CVC in the interest of fairness passed an order that till investigations are pending against two top officers of CBI, they must step aside and recuse themselves from CBI functioning till inquiry is over: FM Arun Jaitley pic.twitter.com/1B8FdEWLJy