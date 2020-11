Bihar Assembly Election : पिछले चुनाव से ज्यादा हो रही है बिहार में वोटिंग: पीएम मोदी

नई दिल्ली। जहां एक ओर बिहार के दूसरे चरण का मतदान जारी है, वहीं दूसरी ओर पीएम नरेंद्र मोदी अररिया में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान की तुलना 2015 से की और कहा कि इस बार मतदाताओं में ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि चुनाव के पहले दो घंटों में 8 फीसदी से ज्यादा मतदान हो चुका था।

Voting for the second phase of #BiharElections is being held today, and I have been informed that the polling percentage till 10 am is higher as compared to the voter turnout in previous polls: PM Narendra Modi at a public rally in Forbesganj in Araria district pic.twitter.com/1PciNc3pIU