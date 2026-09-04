‘अजित पवार के जाने का दर्द मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता’- सुप्रिया सुले के तंज पर भाभी सुनेत्रा का पलटवार

Ajit Pawar plane crash probe: महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री और एनसीपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनेत्रा पवार ने अपने पति और पूर्व उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार के विमान हादसे पर हो रही बयानबाजी पर कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने विपक्ष, खासकर अपनी ननद और एनसीपी (एसपी) सांसद सुप्रिया सुले का नाम लिए बिना कहा कि अजित दादा के जाने से जो खालीपन आया है, उसका दर्द उनकी मां, बच्चों और उनके अलावा कोई नहीं समझ सकता। उन्होंने इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग न देने की अपील की।