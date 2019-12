भाजपा नेत्री शोभा सिन्हा पर जानलेवा हमला, कार्रवाई न होने पर दिखाई नाराजगी

नई दिल्ली। बिहार भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष कुमारी शोभा सिन्हा पर हमले की खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार गया के उदयपुर में मिर्जा गालिब कॉलेज के पास अज्ञात उपद्रवियों के एक ग्रुप ने उन पर हमला कर दिया।

इस हमले में भाजपा नेत्री की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत यह रही कि हमले में उनको चोट नहीं आई।

भाजपा नेत्री ने घटना की जानकारी देते हुए बताया "उपद्रवियों ने जैसे ही मेरी कार पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा देखा, उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगाना शुरू कर दिया और मेरी कार पर हमला किया"।

