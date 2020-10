Bihar Election : भूपेंद्र यादव ने भी किया चिराग को आगाह, हम नीतीश को ही बनाएंगे सीएम

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव ( Bihar Assembly Election ) में जीत हासिल करने को लेकर सियासी पार्टियों के बीच प्रतिस्पर्धा चरम पर है। इस बीच बीजेपी के नेता भूपेंद्र यादव ( Bhupendra Yadav ) ने भी लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को आगाह करते हुए कहा कि वह सीएम पद को लेकर भ्रम में न रहें। इस बार भी सीएम नीतीश कुमार ही बनेंगे ।

BJP is very clear, LJP is not a part of our alliance. We want to tell Chirag Paswan that he should not harbour an illusion. BJP-JD(U) are fighting the election and Nitish Kumar ji will be the chief minister: Bhupender Yadav, BJP #BiharElections2020 pic.twitter.com/2fEhRG2w2x