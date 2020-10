गिरिराज सिंह ने महागठबंधन से पूछा, क्या देश तोड़ने वाले मस्कूर उस्मानी का चुनाव में देंगे साथ?

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 ( Bihar Assembly Election 2020 ) में कांग्रेस की ओर से दरभंगा के जाले से मस्कूर अहमद उस्मानी ( Muskoor Ahmed Usmani ) को प्रत्याशी बनाने पर राजनीति गरम हो गया है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के बाद अब बीजेपी के फायरब्रांड नेता और मोदी कैबिनेट में मंत्री गिरिराज सिंह ( Giriraj Singh ) ने उस्मानी के मुद्दे पर कांग्रेस सहित महागठबंधन के सभी दलों के नेताओं को कठघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने महागठबंधन के नेताओं से पूछा है - क्या आप लोग मशकूर अहमद उस्मानी को टिकट दिए जाने का समर्थन करते हैं?

Congress & Mahagathbandhan leaders have to answer the country if the Jale candidate supports Jinnah. Congress & Mahagathabndhan have to tell if they also support Jinnah? Will Sharjeel Imam be their star campaigner?: Giriraj Singh, BJP on Congress candidate Maskoor Usmani#Bihar pic.twitter.com/NrzHNKv8hY