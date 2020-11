Bihar Election: Nitish Kumar का बड़ा ऐलान- यह मेरा अंतिम चुनाव, अंत भला तो सब भला

नई दिल्ली। बिहार में विधानसभा चुनाव ( bihar assembly election ) के तीसरे व अंतिम चरण के लिए राजनीतिक दलों और नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस क्रम में पूर्णिया में एक रैली को संबोधित करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री और जेडीयू प्रमुख ने बड़ा ऐलान किया है। नीतीश कुमार ( Bihar CM nitish Kumar ) ने मंच से घोषणा की है कि यह उनका अंतिम चुनाव है। अपनी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांगने आए नीतीश कुमार ने कहा कि जान लीजिए आज चुनाव का आखिरी दिन है। परसो चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब बताइए वोट दीजिएगा न इनको? हम इनको जीत का मामला समर्पित कर दें?

This is my last election, says Bihar CM and JD(U) Chief Nitish Kumar during an election rally in Purnia#BiharElections2020 pic.twitter.com/vLSL4uQd4v