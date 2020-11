बिहार चुनाव परिणाम: NDA के जीत के लिए BJP leader Bhupender Yadav ने PM Modi को कहा 'धन्यवाद'

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिले स्पष्ट बहुमत के बाद भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता भुपेंद्र यादव ने जीत का श्रेय पार्टी अध्यक्ष जेपी नडडा और प्रधानमंत्री मोदी को दिया है। भाजपा ने कहा कि बिहार में एक फिर एनडीए ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे पार्टी अध्यक्ष जेपी नडडा को धन्यवाद देना चाहते हैं।

