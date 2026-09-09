‘शर्त मंजूर तो ही साथ संभव’: दोनों NCP के एक होने पर रोहित पवार का बड़ा बयान, वित्त मंत्रालय के बहाने कसा तंज

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार के असामयिक निधन के बाद से ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के दोनों गुटों के विलय को लेकर राजनीतिक गलियारों में अटकलें जारी हैं। इस बीच अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के विधायक रोहित पवार की प्रतिक्रिया सामने आई है। गोंदिया जिले के तिरोडा में आयोजित 'जनआक्रोश मोर्चा' के दौरान उन्होंने दोनों एनसीपी धड़ों के एक साथ आने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि दोनों गुटों के एक होने की अभी कोई संभावना नहीं है, लेकिन एक स्थिति में ऐसा हो सकता है।