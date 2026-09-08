करमाला में कांग्रेस को झटका! दिग्गज नेता प्रताप जगताप समर्थकों के साथ BJP में शामिल, सांसद प्रणिती शिंदे से थे नाराज

Karmala Congress Leader Joins BJP: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के करमाला तालुका में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के तालुकाध्यक्ष प्रताप जगताप ने अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी (BJP) का दामन थाम लिया है। यह राजनीतिक घटनाक्रम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे तथा सांसद प्रणिती शिंदे के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि जगताप पार्टी के भीतर की गतिविधियों और नेतृत्व से असंतुष्ट थे। खासकर सोलापुर की कांग्रेस सांसद प्रणिती शिंदे की कार्यप्रणाली से वह खुश नहीं थे।