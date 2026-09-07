‘टॉक्सिक’ में महिलाओं की भूमिका पर उठे सवाल, अब संजीदा शेख ने तोड़ी चुप्पी- ‘मैं उसे जाने देती हूं’

संजीदा ने बताया कि फिल्म की डायरेक्टर गीतू मोहनदास ने उन्हें संजय लीला भंसाली की ‘हीरामंडी: द डायमंड बाजार’ में उनका एक सीन देखने के बाद संपर्क किया था। हालांकि, संजीदा पहले से ‘टॉक्सिक’ के बारे में जानती थीं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उन्हें इस फिल्म में रोल मिल सकता है। एक्ट्रेस ने फिल्म साइन करने से पहले यह भी पूछा था कि क्या उनके किरदार के पास परफॉर्म करने के लिए पर्याप्त गुंजाइश है। उनका कहना था कि वह ऐसा रोल नहीं करना चाहती थीं जो फिल्म की बड़ी स्टार कास्ट के बीच कहीं खो जाए।