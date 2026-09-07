‘टॉक्सिक’ में महिलाओं की भूमिका पर उठे सवाल, अब संजीदा शेख ने तोड़ी चुप्पी- ‘मैं उसे जाने देती हूं’

संजीदा शेख ने Toxic को लेकर कही ये बात (सोर्स: IMDb)
Toxic Movie Controversy: यश स्टारर ‘टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स’ रिलीज के बाद से ही चर्चा में है। फिल्म को जहां दर्शकों से मिले-जुले रिएक्शन मिल रहे हैं, वहीं इसके हिंसक कंटेंट और फीमेल कैरेक्टर्स की कहानी में भूमिका को लेकर भी सवाल उठे हैं। अब फिल्म में यश और नयनतारा की मां का यंग वर्जन निभाने वाली संजीदा शेख ने फिल्म को मिल रही आलोचना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।
संजीदा ने कहा कि किसी भी फिल्म को लेकर लोगों की अपनी राय हो सकती है और वह रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती हैं। हालांकि, अगर किसी प्रतिक्रिया में सिर्फ शोर है, तो वह उस पर अपनी एनर्जी खर्च नहीं करना चाहतीं।
News18 के साथ बातचीत में संजीदा शेख ने बताया कि किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के बाद वह उसके नतीजे के बजाय पूरे सफर पर ध्यान देती हैं। ‘टॉक्सिक’ को लेकर हो रही आलोचना पर उन्होंने कहा कि हर दर्शक फिल्म को अपने नजरिए से देखता है और उसकी राय कलाकारों से अलग हो सकती है।
एक्ट्रेस के मुताबिक, वह फिल्म का हिस्सा बनकर खुश हैं और उन्होंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया। संजीदा ने कहा कि “कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का हमेशा वेलकम है, लेकिन अगर सिर्फ शोर हो रहा है, तो मैं उसे जाने देती हूं।”
संजीदा शेख का ‘टॉक्सिक’ में रोल छोटा जरूर था, लेकिन कहानी के लिहाज से अहम था। उन्होंने फिल्म में यश और नयनतारा के किरदारों की मां का यंग वर्जन निभाया है। उनके किरदार के सीन कहानी के फ्लैशबैक वाले हिस्से में आते हैं।
संजीदा ने बताया कि फिल्म की डायरेक्टर गीतू मोहनदास ने उन्हें संजय लीला भंसाली की ‘हीरामंडी: द डायमंड बाजार’ में उनका एक सीन देखने के बाद संपर्क किया था। हालांकि, संजीदा पहले से ‘टॉक्सिक’ के बारे में जानती थीं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उन्हें इस फिल्म में रोल मिल सकता है। एक्ट्रेस ने फिल्म साइन करने से पहले यह भी पूछा था कि क्या उनके किरदार के पास परफॉर्म करने के लिए पर्याप्त गुंजाइश है। उनका कहना था कि वह ऐसा रोल नहीं करना चाहती थीं जो फिल्म की बड़ी स्टार कास्ट के बीच कहीं खो जाए।
संजीदा के मुताबिक, गीतू मोहनदास ने उन्हें साफ बताया था कि उनका स्क्रीन टाइम कम होगा, लेकिन किरदार की कहानी में गहराई होगी। इसके बाद उन्होंने फिल्म के लिए सिर्फ तीन दिन शूटिंग की।
उन्होंने बताया कि जब उन्होंने खुद को फिल्म के ट्रेलर में देखा तो वह भी हैरान रह गई थीं। उन्हें अपने किरदार और परफॉर्मेंस के लिए दर्शकों से जिस तरह का रिस्पॉन्स मिला, उसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी।
फिल्म में संजीदा के सीन अलग समय-काल में दिखाए गए हैं। इसी वजह से शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात यश या नयनतारा से नहीं हुई। उन्होंने बताया कि वह फिल्म में उनके किरदारों के बचपन का रोल निभाने वाले बच्चों के साथ शूट कर रही थीं। संजीदा ने कहा कि वह सेट पर गईं, अपना हिस्सा शूट किया और टीम से उन्हें अच्छी एनर्जी मिली। ट्रेलर से पहले उनकी कास्टिंग को सीक्रेट रखा गया था, इसलिए फिल्म में उनका आना दर्शकों के लिए भी सरप्राइज रहा।
‘टॉक्सिक’ को थिएटर में रिलीज के बाद मिले-जुले रिएक्शन मिले हैं। फिल्म में दिखाई गई हिंसा और करीबी दृश्यों को लेकर आलोचना हुई। इसके अलावा कुछ दर्शकों ने फिल्म में महिला किरदारों को लिखने और पेश करने के तरीके पर भी सवाल उठाए। हालांकि, इन आलोचनाओं के बावजूद संजीदा अपने प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के फैसले को लेकर सहज हैं। उनका मानना है कि फिल्म रिलीज होने के बाद दर्शकों की अपनी राय होना स्वाभाविक है।
इस बीच ‘टॉक्सिक’ बॉक्स ऑफिस पर भी लगातार कमाई कर रही है। सैकनिल्क के लेटेस्ट लाइव ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक, फिल्म ने 12वें दिन तक भारत में 243.59 करोड़ रुपये नेट कमा लिए थे। इस तरह फिल्म 250 करोड़ रुपये के आंकड़े से करीब 6.41 करोड़ रुपये दूर थी।
फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 334.50 करोड़ रुपये बताया गया है। वहीं, 350 करोड़ रुपये के आंकड़े तक पहुंचने के लिए फिल्म को करीब 15.50 करोड़ रुपये और कमाने थे। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी इस फिल्म में यश के साथ नयनतारा, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत अहम भूमिकाओं में हैं।
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