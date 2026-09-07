‘धुरंधर’ की पॉलिटिकल सोच पर छिड़ी बहस, PM मोदी के सलाहकार बोले- ‘फिल्ममेकर्स को आइडिया रखने की आजादी होनी चाहिए’

Dhurandhar Propaganda Film: रणवीर सिंह स्टारर ‘धुरंधर’ बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी हासिल करने के साथ अपनी राजनीतिक विचारधारा को लेकर भी चर्चा में रही है। फिल्म को कुछ लोगों ने ‘प्रोपेगैंडा’ बताया। अब PM की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) के सदस्य और अर्थशास्त्री-लेखक संजीव सान्याल ने इस बहस पर अपनी राय रखी है। उनका कहना है कि फिल्ममेकर्स को अपनी पसंद की कहानियां और विचार दर्शकों के सामने रखने की पूरी आजादी होनी चाहिए, वहीं दर्शकों के पास उन्हें देखने या न देखने का अधिकार है।