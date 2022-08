नीतीश कुमार के शपथ लेने के बाद ललन सिंह का BJP पर बड़ा आरोप, बीजेपी ने JDU के साथ साजिश की

नीतीश कुमार के बिहार के 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि, बीजेपी ने ना सिर्फ जेडीयू बल्कि नीतीश कुमार के साथ साजिश रची।

बिहार में भले ही महागठबंधन की सरकार बन गई हो, नीतीश कुमार ने 8वीं बार सीएम पद की शपथ भी ले ली, लेकिन अब भी जेडीयू और बीजेपी के बीच बयानबाजियों का दौर खत्म नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार के शपथ लेने के बाद एक बार फिर जेडीयू ने बीजेपी पर निशाना साधा है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। ललन सिंह ने कहा कि, बीजेपी गठबंधन धर्म का पालन नहीं करती बल्कि साजिश रचती है। बीजेपी ने ना सिर्फ नीतीश कुमार बल्कि जेडीयू के साथ भी साजिश रचने का काम किया। ललन सिंह ने कहा कि, जेडीयू की बैठक में दो दर्जन से ज्यादा लोगों ने अपनी राय व्यक्त की। सभी शतप्रतिशत लोगों ने कहा कि, 2020 के विधानसभा के चुनाव में हमारे यानी जेडीयू के कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से ही बीजेपी को फायदा हुआ।

Bihar Lalan Singh Attack On BJP says They Conspired with JDU and Nitish Kumar